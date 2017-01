Una ley ampara al hotelero que cerró un camino en Nogolí y ocupó las márgenes del río

/ 0 Puntuación:/ 0

Viernes, 13 Enero 2017

Según el nuevo Código Civil Argentino y el Código de Aguas de la Provincia de San Luis, Juan Carlos Tozzi estaría correctamente habilitado para cerrar el tradicional camino junto al río, del mismo modo que la obra de cierre de defensa que construyó hacia el lado este del hotel.

El periódico digital NotiNogo se acercó a Paso del Cóndor para interiorizarse sobre la polémica situación del cierre del camino. Tozzi dio su versión de los hechos.



El nuevo Código Civil sancionado en el 2015 por iniciativa del Kirchnerismo no sólo modificó los margenes de los caminos de sirga de 35 a 15 metros de ancho sino que además, en el caso de los ríos no navegables, como los son los de nuestra Provincia, no se contempla la sirga ni camino público como en el anterior código.





Dice el artículo 1974: el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad.



Como es bien sabido, ningún río de San Luis es "apto para el transporte por agua", por lo tanto los 15 metros del camino obligatorio quedaría exceptuados para este caso.





Pero no sólo el portón ubicado sobre la servidumbre de paso para el uso de los propietarios de campos río arriba trajo cola en este tema. La construcción de una defensa, a los que muchos calificaron de cierre de pirca del complejo hotelero, no violaría ninguna legislación al respecto ya que, según el Artículo 171 del Capitulo IV de la Ley Nº VI-0159-2004 (5546), titulado "De las obras de defensa": "Los propietarios ribereños de los cursos naturales de agua del dominio público, están facultados para proteger su propiedad contra la acción de las aguas, mediante obras defensivas."



En relación al portón, el propietario del hotel Paso del Cóndor explicó que la instalación fue acordada con dos de sus vecinos afectados por el ingreso de automóviles, motos y cuatriciclos que circulan por esos campos privados. Sin embargo, y a raíz de los hechos que se suscitaron la semana pasada, Tozzi prefirió mantener abierto el portón hasta tanto resuelva con el resto de los copropietarios de uso de la servidumbre cómo y cuándo mantendrán cerrado el ingreso a la propiedad privada.



Sobre la polémica en torno al tema Tozzi manifestó: "No hay que darle importancia a los trascendidos. No es que hay que darle la razón a uno u otro sino que hay que cumplir la ley y respetarla", una ley que fue aprobada en épocas del kirchnerismo y que permite que turistas y lugareños vayan perdiendo derechos sobre el acceso a los ríos.

Fuente: NotiNogo