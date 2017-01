El Trapiche: sin agua potable cada vez que llueve

/ 0 Puntuación:/ 0

No Me Gusta Me Gusta

Detalles Creado en Lunes, 16 Enero 2017 12:11 Escrito por San Luis Informa

Share 0

La historia se repite cada vez que llueve, mucho o poco. La planta potabilizadora de la Cooperativa de agua de El Trapiche corta el servicio en todo el pueblo y la gente se queda sin una gota de agua por alrededor de unas 12 horas, hasta que el suministro es restituido.

En 15 días este mismo problema se ha repetido unas 4 veces, lo cual afecta fundamentalmente a los cabañeros, hoteleros y propietarios de restaurantes, quienes se quedan sin el servicio esencial que todo turista exige cuando visita algún lugar. Algunos de los principales afectados manifestaron que este problema se origina por “la falta de previsión y de inversión” por parte de la Cooperativa, la cual justifica los cortes debido a la incapacidad de la plata de procesar el agua sucia, con cenizas, que arrastra el río.

No obstante, pobladores y dueños de cabañas estuvieron de acuerdo con que el problema no se daba con tanta asiduidad en años anteriores y que este inconveniente no solamente afecta a todos los vecinos de El Trapiche sino, sobre todo, a quienes reciben a los pocos turistas que están visitando el lugar durante esta temporada.

Mientras tanto, el Municipio de El Trapiche, si bien no tiene injerencia directa sobre la planta potabilizadora de la localidad, no garantiza como debería el servicio básico a sus pobladores y solamente se limita, desde su sitio oficial en Facebook, a manifestar que se encuentra “gestionando las acciones correspondientes por las irregularidades en los servicios de agua potables y energía eléctrica que afectan a nuestra comunidad y que ocasionaron perjuicios a la población”.

En tanto, ayer, después de la lluvia torrencial del sábado a la noche, nuevamente los vecinos de El Trapiche y sus turistas se quedaron sin el servicio, por cuarta vez en lo que va de enero. Uno de sus vecinos manifestó, furibundo: “Que puta vergüenza este pueblo... No puede ser que cada vez que llueve la Cooperativa deje sin agua a todo el pueblo... Porque no hacen la inversión que deben para que esto se solucione. Más filtros, los que hagan falta. Porque en años anteriores esto no pasaba...”. La indignación se hace notar.