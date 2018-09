Chaco.- Ocurrió el martes a la madrugada, mientras el propietario de la vivienda, Antonio Núñez, dormía en su habitación. Fue su perro quien supo alertar a Antonio de que su vivienda estaba siendo invadida por el fuego.

“Sentí la explosión de un vidrio roto y vi como las llamas avanzaban hacia la habitación. Me salvé de milagro”, dijo Núñez, quién lamentó la pérdida de su perro que murió al lado de su cama.

Núñez alcanzó a salir a un patio interno de su vivienda cuando comenzó a avanzar el fuego. Luego llegaron los Bomberos para hacer cesar el foco ígneo.

Respecto de los causales del incendio Núñez indicó que va a esperar las pericias para determinar si fue accidental o intencional, “hasta que no tenga el peritaje en mano no puedo emitir ninguna opinión, pero considero que el trabajo que lleva adelante con Padres en la Ruta, con la Policía Caminera, el trabajo de nocturnidad pone nervioso a varios, y esto lo relaciono con lo que me ocurrió hace unos años atrás donde tuve una emboscada y me golpearon brutalmente y gracias Dios la saque barata” señalando que en esta oportunidad también salvo su vida de milagro.

Contó Núñez que el fuego se originó en la puerta de entrada a la casa y comenzó a ingresar, y que gracias a que el perro ladró- y lo despertó- se salvó.

A pesar del intenso humo y fuego, Núñez logró salir ileso del incendio “alcancé a salir al patio y así poder respirar, pero mi perro no tuvo la misma suerte”, dijo Antonio, lamentando la pérdida de su perro y las cosas afectivas que se consumieron por el fuego.