Este miércoles al mediodía culminó una serie de allanamientos en Villa Mercedes, cuyo resultado fue la detención de 12 personas y el secuestro de marihuana, cocaína y hasta pastillas de éxtasis, por un valor estimativo de $5.500.000,

además de armas de fuego, vehículos de alta gama y otros elementos. Si bien las actuaciones están sujetas al secreto de sumario por tratarse de una investigación por delitos federales, el jefe de la Policía de San Luis, comisario general Fabricio Portela, confirmó que “se trata de un procedimiento histórico por sus características, y totalmente exitoso gracias al trabajo llevado a cabo por las diversas reparticiones de la fuerza, que colaboraron activamente con la División de Lucha Contra el Narcotráfico”.

El jefe de la Policía de San Luis, Fabricio Portela, confirmó que “se trata de un procedimiento histórico por sus características". Andrea Cura, titular de la División de Lucha Contra el Narcotráfico dio detalles del operativo.

El jefe de la Policía de San Luis, Fabricio Portela, confirmó que “se trata de un procedimiento histórico por sus características”. Andrea Cura, titular de la División de Lucha Contra el Narcotráfico, dio detalles del operativo.

Así abrió el titular de la institución provincial la conferencia de prensa, brindada este miércoles por la tarde en la Unidad Regional II, tras lo cual cedió la palabra a la comisaria mayor Andrea Cura, titular de la citada División, quien precisó que “desde hacía tiempo que personal de Villa Mercedes venía investigando las actividades de una familia oriunda de esta ciudad, vinculadas con la venta estupefacientes, en cuyo marco el martes alrededor de las 19:00 se procedió a interceptar un colectivo procedente de Córdoba, en el que viajaba un hombre que traía consigo 5 kilogramos de una sustancia vegetal, con características propias de la marihuana. Esta detención dio paso a doce allanamientos, once de los cuales se llevaron a cabo en diversos puntos de Villa Mercedes y uno en un campo ubicado entre Juan Llerena y El Morro. Estos operativos culminaron durante el mediodía de este miércoles con doce personas detenidas, dos de las cuales recuperaron la libertad debido a que en su poder tenían una cantidad considerada para consumo personal, mientras que seis mujeres y cuatro masculinos fueron trasladados a San Luis, siendo puestos a disposición de la Justicia Federal. Esta banda era comandada por mujeres”, confirmó.

Secuestro millonario

La comisaria mayor Cura también consideró como a este operativo “histórico para la toda la provincia, ya que se incautó casi tres kilogramos de cocaína de máxima pureza, fraccionada en tizas, marihuana preparada para su venta al menudeo, plantas y semillas de cannabis y numerosas pastillas de éxtasis”, droga esta última que “sabíamos que había ingresado a la provincia, pero hasta el momento no habíamos tenido oportunidad de secuestrar”, apuntó la policía. “Aunque quizá lo más llamativo del procedimiento haya sido el hallazgo de precursores químicos de diverso tipo, utilizados en lo que suele llamarse ‘cocina’ para la elaboración de estupefacientes, aunque no hemos podido confirmarlo al no encontrar la materia prima, es decir pasta base”.

“Durante los procedimientos también se secuestraron vehículos de alta gama, diversos celulares y veintiún armas de fuego de distintos modelos y calibre”, añadió la responsable de la Lucha Contra el Narcotráfico, quien también destacó: “Participaron de estos allanamientos alrededor de ciento cincuenta efectivos de diversas reparticiones de la fuerza provincial, incluida la Policía de Medio Ambiente, pues también se encontraron varias aves en cautiverio”.

Nota, foto y video: ANSL.