El gobernador, Alberto Rodríguez Saá, firmó el decreto correspondiente, con el que se da respuesta a un pedido efectuado por docentes de ese nivel educativo.

El Ministerio de Educación de la Provincia da inicio al plan de jerarquización e independización del Nivel Inicial y la valoración de la labor docente.

El pasado 1 de octubre, el gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, firmó el decreto Nº 4815-ME-2018, mediante el cual se implementan los Concursos de Ascensos Definitivos de Títulos, Méritos y Antecedentes cerrado a la institución, para auxiliares de nivel inicial que revistan carácter titular, con el objetivo de que puedan acceder al cargo de maestro de nivel inicial.

Cabe señalar que esta reglamentación nace a partir de un trabajo conjunto entre el Gobierno de San Luis con asociaciones afines y en acuerdo con los gremios de la provincia, respondiendo de esta manera a una demanda de los docentes de nivel inicial. Todo en el marco de la Jerarquización e Independización del Nivel Inicial y en consonancia con la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

Es importante recordar que, anteriormente, al surgir una vacante para el cargo de maestro de nivel inicial se realizaba un llamado abierto sin contemplar el ofrecimiento al docente auxiliar de sala como posibilidad de ascenso.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que el acceso a un cargo docente de maestro y/o auxiliar de nivel inicial, se efectúa según titulación, antecedentes y ofrecimiento de Junta de Clasificación Docente, cumpliendo el auxiliar del nivel con idénticos requisitos que el maestro de nivel inicial.

De esta manera, el Ministerio de Educación provincial da inicio al plan de jerarquización e independización del nivel inicial y la valoración de la labor docente, otorgándole la posibilidad de una carrera profesional que permitirá además, un reconocimiento social para el nivel.

Para ello fue necesario reglamentar el concurso de ascenso de personal titular, por escalafón, del cargo de auxiliar de nivel inicial al cargo de maestro de nivel inicial, permitiendo ajustar el perfil a la demanda existente de cargos, contando para esto con un mecanismo práctico de ascenso provisorio por compulsa, con transparencia, celeridad y ejecutividad, garantizando la promoción de los docentes que exhiban los mayores méritos, permaneciendo en el cargo con carácter interino hasta cumplimentar los requisitos de ley para alcanzar la titularidad.

Esta reglamentación establece que el ascenso se producirá del cargo de auxiliar de nivel inicial al cargo de maestro de nivel inicial de establecimientos educativos públicos de gestión estatal del sistema educativo provincial.

Por último, los requisitos que deberán cumplimentar los candidatos serán: ser titular de la institución, en situación activa, en el cargo de auxiliar de nivel inicial; no registrar sanciones disciplinarias en los últimos tres años; acreditar los tres últimos conceptos no inferiores a Muy Bueno, continuos o discontinuos (siempre y cuando la discontinuidad no esté dada por un concepto bueno o inferior); no encontrarse con el trámite jubilatorio iniciado y/o en etapa resolutiva.

