Alerta mundial ante la rápida propagación de la gripe aviar en 40 países

Varios operarios trabajan en el área protegida tras la confirmación de un caso de gripe aviar en una granja cerca de Praga (República Checa) MARTIN DIVISEKEFE

Desde el pasado septiembre se han reportado casos en 40 países La cepa H7N9 ha causado más de un millar de contagios en personas

Ginebra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha comunicado este lunes la situación de alerta ante la rápida propagación de brotes de gripe aviar, con casos reportados en cerca de 40 países desde el pasado septiembre.

"Pido a los países que vigilen atentamente los focos de gripe aviar en aves y los casos humanos que puedan estar relacionados con ellos", ha dicho la directora general de la OMS, Margaret Chan.En su intervención durante la primera sesión del Comité Ejecutivo de la Organización, Chan ha indicado que en dos situaciones no se ha podido excluir el contagio entre personas, aunque, de haber ocurrido, no fueron situaciones de transmisión sostenida del virus. Varios de los brotes reportados a la Organización corresponden a tipos de virus altamente infecciosos en aves de corral y en aves salvajes. De las cepas virales que han saltado al ser humano, Chan ha mencionado el caso del virus H7N9, que circula en China desde 2013 y que ha ocasionado más de un millar de casos, con una mortalidad del 38,5%.También han aparecido últimamente nuevas cepas, como la H5N6, que está provocando un grave brote en Asia y que proviene del intercambio genético de cuatro diferentes virus, según ha explicado. Brotes de gripe aviar se han reportado, además de en China, en países tan distantes como Chile, Brasil, Croacia, Japón y Taiwán y hasta en la Antártida. La situación se ha agravado desde diciembre, con un aumento inesperado y fuerte de casos, por lo que Chan ha pedido a todos los países cumplir con su deber de detectar e informar rápidamente de los casos humanos que sean identificados."No podemos permitirnos pasar por alto señales de alerta", ha sentenciado en un discurso en el que pasó revista a los logros de la organización que dirigirá hasta mediados de este año, tras diez años en el cargo. El Comité Ejecutivo de la OMS, una instancia de decisión compuesta por 34 países miembros, se reúne entre este lunes y el 1 de febrero para -entre otros asuntos- elegir a los tres candidatos que presentará a la Asamblea General de la Organización para reemplazar a Chan, cuya elección tendrá lugar en el próximo mes de mayo.

Encontraron el virus de la gripe aviar en pingüinos de la Antártida

Llamado de atención y la elección

La situación se agravó desde diciembre, con un aumento inesperado, por lo que Chan le pidió a todos los países cumplir con su deber de detectar e informar rápidamente de los casos humanos que sean identificados. "No podemos permitirnos pasar por alto señales de alerta", sentenció.

El Comité Ejecutivo de la OMS, compuesto por 34 países miembros, se reúne entre hoy y el 1 de febrero para -entre otros asuntos- elegir a los tres candidatos que presentará a la Asamblea General de la Organización para reemplazar a Chan, que llega 10 años en el cargo. Esa elección tendrá lugar en mayo.

Fuente Original Elmundo.es

Robert Webster, el hombre que descubrió la amenaza de la gripe aviar

El doctor Robert Webster, del St Jude Children's Research Hospital, en Memphis, Tennessee, Estados Unidos, lleva años insistiendo en que el peligro de pandemia puede ser inminente. Webster fue el primero que hizo sonar la alarma en 1957. Él fue quien relacionó la gripe aviar con la pandemia de 1957, pero pocos le hicieron caso. «Los veterinarios me dijeron "No es un problema", los médicos decían "No es problema"», dijo Webster en una entrevista para la NBC.

Webster es quizás el mayor experto en la amenaza de la gripe aviar y, a sus 73 años, viaja de una punta a otra del mundo buscando muestras de animales y de humanos infectados por el H5N1. Ahora le ven como un profeta. «Hasta ahora hemos tenido suerte», dijo. «El virus todavía no ha conseguido las características para trasmitirse entre personas». Pero esto es algo que puede ocurrir en cualquier momento, y ya hay muy pocos especialistas que lo pongan en duda.

Este virólogo ha infectado con el virus a animales de laboratorio y dice que es muy peligroso. «El virus se propaga fuera de los pulmones hacia el sistema nervioso central. Las patas traseras se paralizan y el animal muere. Este es el primer virus de la gripe que vemos que haga esto en mamíferos».

Normalmente, el animal que se usa para los estudios de gripe es el hurón. La gripe provocada en estos animales se muestra con síntomas leves, como fiebre y alteraciones respiratorias. Con el H5N1, los hurones sufren diarrea, enfermedad respiratoria, parálisis de las patas traseras y muerte. «Son virus extraordinariamente malos. Llevo toda la vida trabajando con la gripe y estos son los peores virus de la gripe que he visto jamás», dijo Robert Webster. «Es el primer virus de la gripe que mata a los hurones, se extiende por todo su cuerpo, entra en el cerebro y los hace morir con parálisis». Según este especialista, si se inocula este virus en unos pollos esta tarde, mañana por la mañana estarían todos muertos. «Es un auténtico asesino. Mata a los patos en uno o dos días y pone en riesgo de muerte a los humanos».