Villa Mercedes: un perro fue herido brutalmente al sacarle una tira de cuero del lomo

Creado en Miércoles, 25 Enero 2017 09:28

Los ojos del animal no denotaban más que sufrimiento y susto, pero cuando Laura Ferrer, jefa del Programa Medio Ambiente de la Municipalidad de Villa Mercedes, se acercó a hacerle cariño, bajó la cabeza. Y con la cola moviéndose de lado a lado, se entregó a las caricias que parecía necesitar. El perro fue encontrado ayer cerca de las 10 mientras merodeaba en las calles Dr. Mestre y Pizarro, una de las esquinas del barrio Campaña al Desierto. Tenía una herida que le atravesaba el lomo: con un elemento cortante le habían retirado una lonja de 45 centímetros del cuero. Lo llevaron al refugio de contención animal municipal donde recibió antibióticos y hoy a la mañana iba a ser suturado para que empiece a recuperarse.

El área fue advertida por dos llamados al Sistema de Reclamos de la Comuna. "Uno fue de una veterinaria en avenida Mitre al 1.500 que un señor de apellido Maldonado fue a ver si podían atenderlo, pero como el perro no tenía dueño nos avisaron a nosotros. Ese mismo hombre había llamado al 147 pero sólo dijo que era un perro abandonado. Cuando arribamos estaba en la esquina de la veterinaria, muy asustado, refugiado contra una pared. Vimos el corte importante en la espalda, arriba de la cadera, e inmediatamente lo trasladamos para darle atención", relató Ferrer.

Según explicó el veterinario del refugio, Carlos Alaniz, de acuerdo al tajo debió haber sido tomado por una persona que luego lo habría cortado "de adelante hacia atrás en la zona lumbar, unos 45 centímetros más o menos". Como no sabía si el can había comido, decidió esperar para suturarlo y mantenerlo en ayunas para intervenirlo a primera hora de la mañana. Mientras tanto, seguirá con antibióticos porque "hay que luchar contra la infección. Esto demorará entre siete y diez días para que cicatrice", indicó.

El corte es sólo del cuero, no tocó ningún órgano y la lesión tampoco afectó a la columna. "No está desgarrado o sea que no da el aspecto que se haya enganchado, es como si lo hubiesen cortado y no sabés si se escapó después de eso o lo abandonaron", agregó Ferrer.

De acuerdo a las apreciaciones del veterinario, tendría entre cinco y seis meses. Para la encargada del Programa, "no parece ser de la calle, se lo ve saludable, con el pelo brillante, por eso pedimos que si tiene dueño que por favor lo retire porque la recuperación es distinta si lo hace en la casa".

Ahora esperan que alguien haya visto la agresión para poder denunciar a quien la hizo. "Llamamos a la reflexión, si alguien vio por qué el animal llegó en estas condiciones, que lo denuncie. Hay que acabar con estas atrocidades. No podemos seguir viendo estas cosas. Ahora quedará solo, apartado de los demás perros del refugio, y si no hallamos al dueño, será castrado y se pondrá en adopción", señaló Ferrer.

Fuente: El Diario de la República