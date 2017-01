Docentes privados no cobraron la segunda cuota del bono provincial

/ 0 Puntuación:/ 0

No Me Gusta Me Gusta

Detalles Creado en Miércoles, 25 Enero 2017 09:45 Escrito por San Luis Informa

Share 0

Cada vez que suceden situaciones extraordinarias en el rubro salarial, como es el pago de un bono, se plantea una situación administrativa compleja que consiste en una presentación de planillas de personal consignando determinados datos, por lo general, las horas del docente que cumple en la institución.

El Área de Liquidación de Haberes del Programa Capital Humano dependiente de la cartera de Hacienda, le informó al gremio que muchas de las planillas de la mayoría de los docentes están mal confeccionadas, existen errores en los nombres, CUIL y en la cantidad de horas de cada trabajador las cuales no coinciden con presentaciones anteriores.

De esa manera, desde el Gobierno se decidió que hasta que no estuvieran todos los formularios presentados, atendiendo a los datos que se les requiere y sin errores, no se les liquidará la segunda cuota del bono, teniendo en cuenta que el viernes 20 de enero se depositó el plus en las cuentas de los agentes de la administración pública.

El secretario Gremial de SADOP, Pablo Giménez, explicó que por el momento no se pueden realizar intimaciones a las escuelas porque están cerradas. “No hay quien reciba los avisos”, afirmó.

Además, el gremialista señaló que el motivo se debe a la “falta previsión y de responsabilidad” por parte de los patronales.

“Sabiendo que hay momentos de receso escolar en los cuales el empleador debe cumplir obligaciones, como el pago salario, de incentivos, o en este caso de un bono, deben tener en cuenta todas estas cuestiones y solucionar esos problemas”, ratificó.

Fuente: El Chorrilero