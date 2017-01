Unas 300 mujeres ya usan la app para prevenir agresiones

/ 0 Puntuación:/ 0

Viernes, 27 Enero 2017

Con solo tocar un ícono en la pantalla del celular, actualmente, 300 mujeres de la provincia, que sufrieron agresiones físicas o emocionales, pueden evitar que el horror vuelva a ocurrir. Gracias a la aplicación “Alerta Temprana”, que la Secretaría de Estado de la Mujer #Ni Una Menos les instaló en sus móviles, las víctimas dan aviso a la Policía ante un posible ataque. A otras 17 les otorgaron botones convencionales. “Los resultados son satisfactorios”, dijo ayer en una conferencia, la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos. A su afirmación le dio fuerza el testimonio de Noelia, una joven que se valió de la app, para escapar del acoso del padre de sus hijos. A Bañuelos la acompañó Liliana Dutto, jefa del Programa de Asistencia Inmediata a la Mujer Víctima de Violencia. Ambas hablaron sobre la rapidez policial a la hora de recibir el llamado, la seguridad que sienten las mujeres con el dispositivo, y los futuros proyectos que tienen los dos organismos.

“De las 317 usuarias, hay 17 que tienen los viejos botones, porque no se adaptan a usar los dispositivos más nuevos. Y de los 300 restantes, hay 90 a las que le hemos dado un teléfono en comodato. A esas líneas les pagamos un determinado monto para llamadas telefónicas, y tienen internet prácticamente sin límites. El resto tiene la app en sus teléfonos inteligentes”, enumeró Bañuelos.

En la mayoría de los casos, dijo Dutto, las mujeres que llegan a la Secretaría por la app, lo hacen por un oficio librado por el juez, o con una orden de restricción en la mano. Son muy pocas las que se acercan por decisión propia o aconsejadas por algún familiar. Y cuando existen esas ocasiones, las atiende un equipo interdisciplinario que evalúa su contexto de riesgo. Luego llega la instalación de la app, que es inmediata y genera una clave única asociada al número de teléfono. Cuando el ícono es tocado, la Policía recibe el aviso y a través de la información del GPS le envían el móvil policial más cercano, mientras tanto, un oficial se comunica para calmar y contener a la víctima y preguntar en qué lugar exacto de la casa está.

“Siempre me maltrató verbalmente, pero el 31 se le pasó la mano. Fui a hacer la denuncia y ahí me dijeron de la app. Cuando el papá de mis hijos volvió para acosarme la toqué como me habían enseñado y en un segundo la Policía lo estaba arrestando. Tener esto en mis manos es un alivio para mí y mis niñas, que por cualquier emergencia también saben cómo usarla”, contó Noelia Leyes, que decidió participar de la conferencia para que otras mujeres se animen a pedir la app.

Los planes ministeriales para la defensa de género no terminan ahí. Bañuelos expuso que consideran implementar un servicio de seguimiento de móviles para las que lo soliciten. Es decir que la Policía sepa siempre donde están las posibles víctimas.

Además Dutto agregó que este año continuarán con “las charlas de mate”, unas reuniones donde visitan los barrios para conocer las diferentes realidades de las mujeres. También recorrerán las escuelas, como lo hicieron en 2016, para detectar posibles maltratos dentro de los noviazgos de adolescentes. “Es muy importante decir que en la página www.niunamenos.sanluis.gov.a tenemos un formulario. Allí, con datos mínimos, pueden contarnos sus problemas y nosotros acudimos. Es un primer grito de ayuda”, resaltó Dutto.

Fuente: El Diario de la República