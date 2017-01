Buscan a una turista argentina que desapareció en Brasil

/ 0 Puntuación:/ 0

Sus amigas explicaron que “es una persona muy sociable”. Además, dijeron: “Siempre avisaba sus movimientos, no le gustan los boliches y no se maneja en la noche”

Vanina Cáceres tiene 25 años y nació en Venado Tuerto, Santa Fe. Estudia en Rosario, y anhela convertirse en docente. Cuando comenzó el verano, decidió viajar sola rumbo a Brasil. En 2016, había realizado la misma travesía.

Sin embargo, este año algo salió mal. Sus amigos íntimos confirmaron a Infobae que actualmente la policía busca a Vanina en hospitales y comisarías de Florianópolis. El Consulado argentino de esa ciudad ya difunde sus fotografías. El 19 de enero habló con su familia por última vez. Y aún no hay novedades en la investigación.

Una publicación en Facebook cristalizó el dato más reciente: estuvo con un grupo de turistas en la Isla de Campeche luego de la última comunicación que estableció.

"Es muy raro, porque no avisó. Siempre se comunicaba con nosotros, y nos alertaba si planeaba visitar un lugar sin internet, o sin señal telefónica", explicó en un reportaje con Infobae Belén, una de las amigas que se encarga de centralizar los llamados con pistas a través de una página de Facebook.

Además, la amiga de Vanina dijo: "Ella no va a los boliches. No nos gusta estar borrachas encerradas en lugares hasta las 5 de la mañana. Somos muy tranquilas. Nos juntamos a comer en su casa. No se maneja en la noche. Es una persona súper sociable".

Belén explicó que –aunque los invade el miedo y la incertidumbre– aún se apoyan en una hipótesis esperanzadora. Creen que Vanina puede estar "en alguna selva o playa" donde la conectividad es nula.

Vanina tiene tatuajes que pueden permitir identificarla: mariposas en su pantorrilla, los nombres de sus hermanos en el pie, un corazón en un brazo y una estrella roja en el otro brazo.

Ante la aparición de una pista, estos son los teléfonos de contacto: 341-2591444 / 341-3669409.

