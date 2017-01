San Luis: Convocan a una marcha por la inseguridad en la provincia

/ 0 Puntuación:/ 0

Martes, 31 Enero 2017

El próximo 10 de febrero Vecinos Autoconvocados se reunirán en Plaza Pringles para solicitar mayor seguridad, este martes fueron hasta Terrazas del Portezuelo para que el gobierno se entere de los reclamos.

En Villa Mercedes, como en todo el territorio, la situación es similar o más compleja. Robos a mano armada, víctimas que relatan golpes y violencia y en las últimas horas un llamado desesperado de una mujer a los medios de comunicación que contaba con dolor el robo de una motocicleta que utilizaba para trabajar.

En la Punta los robos se suceden a diario. Localidad donde hay una sola patrulla para cubrir toda una ciudad de 25000.

Desde Juana Koslay el Intendente Kosleño, solicitó mayor seguridad ante una ola de asaltos violentos.

En San Luis los robos al voleo son casi cotidianos. Tanto de carteras, celulares y otros elementos a peatones.

En el interior provincial es una constante, los robos donde desvalijan casas completas a dueños de viviendas de veraneo o cabañeros.

No hay patrullas, las divisiones especiales no tienen móviles.

El comando Radio eléctrico tiene declarado 45 móviles pero solo funcionan 3 para cubrir Juana Koslay, La Punta y San Luis Capital.

La división delitos no tiene móviles propios.

La división Narcotráfico no tiene los scanner para detectar drogas, ni equipamiento especial como un simple chaleco antibalas, al igual que la policía caminera.

En Nogoli, en San Jerónimo, en Balde, en La Punta, en Juana Koslay, y en diferentes lugares de la provincia se hicieron “reuniones” donde prometían SEGURIDAD. Solo prometían.

En tanto el sitio colega La Gaceta relata;

Bº Mirador del Cerro 3: “Vivo ahí desde octubre y me han robado la sexta Escrito por César Strazza

Como vienen haciendo desde un año y medio, vecinos del barrio Mirador del Cerro 3 reclamaron al Gobierno medidas para frenar los ya cotidianos hechos de inseguridad que padecen. Uno de los manifestantes sufrió un violento robo en su hogar el sábado pasado el en cual le desvalijaron la casa y le robaron el vehículo. Fue el sexto robo en tres meses.

“San Luis no tiene una política de seguridad. Lo que pasa en nuestro barrio es algo que está pasando en todos lados. Sabemos que hay vecinos de otras zonas que también se están organizando. A ellos les preocupa la imagen que dan de la provincia, pero a nosotros nos preocupa nuestra seguridad”, reflexionó Mariela Ávila.

“Sufrí el sábado un hecho delictivo bastante complicado con arma, me ataron, me robaron estaba mi hijo. Me robaron la camioneta, todos los muebles, la parte electrónica. La idea es que alguien no dé una solución porque reuniones tuvimos varias. Yo vivo ahí desde octubre y me han robado la sexta vez. Esta es la más brava porque me encañonaron y tuve mucho miedo por mí y mis hijos que me mataran”, contó Manuel Piñeiro a La Gaceta. La Policía llegó a su casa una hora después de sucedido el violento robo.

Actualmente, en el barrio Mirador del Cerro 3 viven 22 familias y hay varios lotes con construcciones.

Los testimonios de los vecinos coinciden en que tras varias reuniones a través de los meses con el Ejecutivo no se implementaron medidas para dar solución definitiva a los problemas de inseguridad. Solamente lograron que mandaran por poco más de un mes a auxiliares que hacen sus prácticas a recorrer la zona a pie.

“Hace un año y medio que venimos con robos en el barrio que se han ido agravando. Les molesta que hagamos carteles y nos manifestemos porque lo que ellos quieren es tener una reunión más como la hemos tenido muchas veces”, comentó Ávila.

La vecina relató que tras una reunión se creó un grupo de WhatsApp con las fuerzas de seguridad para dar alerta ante un hecho de inseguridad. “Ha sido una mentira porque en los últimos hechos nos han contestado de mala manera, nos han dicho que van a ir al barrio cuando haya hechos constatados. Nos han puesto policías que andan caminando y ni siquiera les dan linterna, ningún recurso ante una situación puedan actuar”, dijo Ávila, quien agregó que los policías van en sus autos particulares al barrio.

Pasadas las 13 horas de ayer, el grupo de vecinos fue recibido por funcionarios del Ministerio de Seguridad y jefe de la Policía, Juan Páez y el sub jefe de Policía, Claudio Latini, entre otros.

Luego de la reunión, Pablo Olarte, otro vecino del barrio, contó a La Gaceta que se les prometió que la Policía realizará patrullajes nocturnos y se les entregará a los habitantes de Cerro del Mirador 3 controles de alarmas para dar aviso ante un hecho delictivo.

Los vecinos del Cerro del Mirador 3 tienen la idea de convocar a una marcha para el viernes 10 de febrero.

