La imagen fue captada ayer a las 15:30 en las afueras de la localidad de Río Grande, por un vecino de Juana Koslay

Fabio Muñoz andaba por la zona cuando tomó varias imágenes del paisaje. Más tarde se dio cuenta que en algunas aparecía una mancha negra, algo dudosa.

El autor de las fotos dijo no haber visto el supuesto objeto volador no identificado mientras fotografiaba el paisaje, en tanto su amigo hablaba por teléfono. Luego se dio cuenta que en algunas de las tomas aparecía una mancha y en otras no, aunque el ángulo de toma era el mismo.

La mancha no resulta clara sino difuminada, en contraste con la nitidez del paisaje. A simple vista parece que la mancha se desplazara aunque no da la sensación de movimiento hacia alguna dirección en particular. El testigo aseguró que no se trata de una mancha en la lente de su cámara ya que siempre lo tapa para que no sufra daño alguno ni se ensucie.

Fuente: La Posta