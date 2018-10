Alberto Rodríguez Saá dejó habilitados el cierre perimetral, la iluminación, las churrasqueras y la vivienda administrativa del espacio deportivo ubicado en el norte de la ciudad capital. Actualmente, durante todos los fines de semana, juegan al fútbol 38 equipos de toda la provincia.

“El gobernador me cumplió mi gran sueño, me hizo estas obras y hoy vino a inaugurarlas. Estoy muy feliz”, expresó emocionada Ramona Justina “La Negra” Cepeda, la gran impulsora y sostén de la Liga Provincial de Fútbol Amateur que se disputa en la cancha ubicada en el ingreso al barrio Eva Perón -frente al ex Hospital de Salud Mental- en el norte de la ciudad capital, donde todos los fines de semana miles de futbolistas amateur se reúnen para jugar al fútbol.

Este sábado fue muy especial para la mujer porque el primer mandatario provincial, Alberto Rodríguez Saá, la visitó para inaugurar las obras que le había prometido realizar en el predio deportivo. Las obras consistieron en el cierre perimetral de la cancha con su correspondiente alambrado olímpico, la iluminación artificial, churrasqueras, mástiles, mesas y asiento alrededor del espacio y una casa que Cepeda utiliza como hogar, administración, e incluso merendero para pequeños de la zona.

Rodríguez Saá llegó poco antes de las 19:00, acompañado por el dirigente justicialista Gabriel Mariotto. En el lugar lo esperaban el diputado provincial Daniel González Espíndola y su hermano, Roberto, concejal capitalino, la anfitriona y su pareja, Julio Becerra. Junto a ellos, decenas de futbolistas recibieron con cariño al jefe de Estado y sobraron los abrazos, besos y las fotos junto al gobernador.

Ramona le entregó al jefe de Estado provincial una plaqueta que evocó la histórica jornada para el fútbol amateur capitalino. “Quiero agradecer la presencia de todos ustedes y también por participar en esta Liga de Veteranos de fútbol. Darle las gracias a Obras Públicas, Deportes, Urbanismo y Parques, todos ellos pusieron un granito de arena para comprender esta situación tan linda. Primero, grandes luchadores por el deporte y por la Justicia Social, que estaban en este lugar. Cuando nos conocimos, nos hermanamos, fue como un amor a primera vista. Empezamos a trabajar juntos y se dieron los frutos. Pero hay que ser agradecido y por eso quiero darle las gracias a ‘La Negra’, Ramona Justina Cepeda. ¡Qué gran luchadora sos! Sos un amor de persona, una gran luchadora por el deporte”, señaló Alberto.

“Hoy estamos inaugurando el alambre perimetral, la iluminación y el comienzo de este edificio para estar atento a las mujeres que sufren violencia de género y el merendero. Todo gracias al corazón de ‘La Negra’ Cepeda. Hay que ser agradecidos. Y yo lo soy. Vamos a hermanarnos más en obras. Y el Gobierno tiene la obligación de hacerlas. Ustedes se han ganado el derecho a que se hagan las obras y por eso, con todo cariño, te quiero pedir: Negra, seguí trabajando que le ayudás mucho a la provincia, abrís tu corazón a los humildes y nos enseñás como ser solidarios en estos momentos difíciles de la Argentina. Éste es un remanso de Justicia Social. ¡Vida el deporte!, ¡Viva el fútbol!, ¡Viva la Negra!”, expresó el gobernador.

Fuente: ANSL