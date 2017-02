Andinistas reclaman que guardia parques mendocinos los forzaron a firmar un acta falsa

/ 1 Puntuación:/ 1

Creado en Jueves, 16 Febrero 2017 09:43

A comienzos de febrero, lo que iba a ser un feliz ascenso al Volcán Maipo, ubicado en la frontera entre Argentina y Chile, se convirtió, para siete andinistas de ambos países, en una experiencia poco más que desagradable: al descender, los guardiaparques del puesto de Alvarado los obligaron a firmar un acta con afirmaciones falsas, entres ellas “la salida de la Reserva Natural Laguna del Diamante, obviando la orden de no descender por parte de la autoridad de aplicación, poniendo en riesgo su propia integridad física, la de terceros y la labor de personal Guardaparques (…) ocasionando impactos dentro del Área Natural protegida”, señaló uno de los montañistas entrevistados, Andrés Argutti, quien reside en San Luis y quiso relatar paso a paso como fue la peripecia que tuvo repercusión en medios nacionales y en redes sociales.

Argutti contó que la expedición fue organizada por un reconocido andinista rosarino, Glauco Muratti, con más de 40 años de experiencia en la actividad. Lo acompañaron seis personas más, todos andinistas, tanto de nuestro país como de Chile. “El motivo del ascenso fue simbólico, ya que los compañeros chilenos tienen una parte del volcán en su país pero por las restricciones que impone la compañía de gas chilena, deben hacer un largo viaje para poder escalarlo”, explicó Argutti.

Con eso en mente, los montañistas se reunieron el 1° de febrero en la reserva natural Laguna del Diamante, por donde se accede al volcán, pago de permisos y firma de deslinde de responsabilidad mediante que, en caso de alguna eventualidad, liberaba de compromiso a los guardia parques y no garantizaba rescate alguno de los andinistas. El pago –poco menos de 8 mil pesos- lo hicieron a los guardiaparques del lugar, que dependen de la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Gobierno de Mendoza.

Aun así, el grupo ascendió al Maipo y al tercer día llegó a la cumbre: “Ese día empezó bien pero se descompuso el tiempo y cerca de la cima el frío, el viento blanco y la nieve dificultaron el ascenso. De los siete, solo tres pudieron hacer cumbre”, relató Argutti. Después de cumplir con el enrevesado cometido, los andinistas emprendieron el regreso al puesto de gendarmería en la Laguna del Diamante, donde habían dejado sus vehículos “Al alcanzar el puesto, vimos una camioneta de gendarmería que había llegado recientemente y nos dio tranquilidad saber que no íbamos a tener problemas para volver por los caminos de la reserva”, afirmó Argutti, pero resultó que los guardia parques cercanos no les permitieron regresar aduciendo un metro y medio de nieve en los caminos.

Los montañistas, sin provisiones y sin refugio, deseaban volver cuanto antes pero “tenían que quedarse allí, por tiempo indeterminado” –dijeron- hasta que la tormenta finalizara, aunque las condiciones climáticas, a esa altura, habían mejorado sensiblemente. “Entendemos que no dejen subir a la gente cuando se desatan este tipo de tormentas pero nosotros estábamos arriba cuando sucedió, y no sólo queríamos sino que debíamos volver, por razones laborales y familiares”, afirmó el andinista y se inició una larga y tediosa discusión con los guardia parques para justificar con mil y una razones un retorno seguro.

Finalmente, los guardias les permitieron el paso con la condición de que en el siguiente puesto – Alvarado- debían firmar un acta por haber desobedecido las instrucciones. El camino hasta Alvarado no tuvo ni remotamente el metro y medio de nieve que los Guardiaparques afirmaron que habría, aunque notaron que una camioneta de Recursos Naturales Renovables se había salido de la ruta, a riesgo de caer a un precipicio.

Ya en el puesto, después de un descenso sin problemas, una cadena de lado a lado les impidió seguir. Varios guardias salieron al encuentro de los montañistas y los exhortaron a firmar un acta, uno por uno. Recién cuando el último de ellos puso la firma, la cadena se bajó y pudieron pasar. En tanto, el escrito contenía acusaciones falsas que, no obstante, los siete signaron de mala gana con tal de irse rápidamente del lugar. “La situación era tensa, nos queríamos ir y firmamos para poder marcharnos, aceptando cosas que no eran ciertas”, aseveró Argutti.

Como conclusión, tras el episodio, el tema se instaló en las redes sociales y varios medios nacionales se hicieron eco. “Muratti mandó una carta documento a la Dirección de Recursos Naturales Renovables explicando la situación y, de alguna manera, invitándolos a unas disculpas por el mal momento que vivimos, pero nunca obtuvimos una respuesta”, contó el montañista de San Luis.

La cuestión de fondo: la inaccesibilidad a los bienes comunes naturales

El trasfondo de todo el problema, sostiene Argutti, es la cuestión del libre acceso –o en este caso restricción- a los bienes comunes naturales, y el derecho al libre tránsito garantizado por la Constitución Nacional. “En el país, está cada vez más complicado acceder a ellos. Las mineras y los emprendimientos inmobiliarios son un obstáculo y también el Estado con sus áreas naturales, que son positivas si se usan dentro de los limites para las que fueron creadas, pero en muchos casos se transforman en ámbitos de abuso del poder y de una visión legalista que no separa un andinista, de un pescador o un turista”, señaló Argutti.

San Luis no es la excepción. “También tenemos el mismo problema. Los lagos, lagunas, ríos y montes son recursos naturales públicos cada vez más restringidos. Hay lugares donde ya no se puede pasar como el Cerro Retana, que requiere del permiso de los propietarios de las tierras que lo circundan, o el Cerro Quijada, al que se puede entrar desde Potrero de los Funes o desde Estancia Grande y tiene muchas restricciones desde ambos lados”, aseguró el andinista y remarcó que cada vez es más difícil recorrer sitios naturales para quienes gustan de estas actividades. “Encima el Estado está ausente y cuando no, no hace las cosas como debería. No sé en qué momento, o en qué punto de la Constitución, los particulares le otorgamos la atribución al Estado, de impedirnos correr los riesgos que en forma voluntaria, racional y lúcida, con conocimiento de las posibles consecuencias y de los medios a nuestro alcance para manejarlos razonablemente, nosotros mismos decidimos afrontar”, concluyó Argutti.

