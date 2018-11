Durante su mensaje en el acto por el 160° aniversario de la Policía de San Luis, el primer mandatario puntano instó a sus comprovincianos y a la fuerza pública a detectar casos de pobreza para solucionarlos. El jefe de Estado advirtió que si baja la pobreza los índices de hechos delictivos también descienden.

Frente al histórico Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia, en Las Chacras, el gobernador Alberto Rodríguez Saá brindó un mensaje por el aniversario de la fuerza de seguridad sanluiseña pero, al margen de esa conmemoración, hizo especial hincapié en la lucha contra la pobreza e indigencia que personalmente emprendió en su gestión al frente de la provincia al compás de la caída de la economía nacional, la creciente inflación y la desocupación que castiga a todo el país. Durante su discurso pidió ayuda a todos los sanluiseños para combatir la pobreza e instó a toda la población a estar alertas en caso de observar algún caso de indigencia que padezcan familias con chicos. En ese caso, solicitó actuar de inmediato para ayudar a la gente.

“El máximo orgullo que podemos sentir es combatir la pobreza. Quiero que me ayuden a combatir la pobreza, la indigencia. ¿Saben una cosa? Y lo digo con dolor y, tal vez, sabiduría. Ustedes saben que si mejoramos los índices de pobreza, si hay menos pobres, los índices de seguridad mejoran. Por eso luchar contra la pobreza da enormes resultados. Pongámonos en el lugar del otro. Porque no es bueno no tener trabajo. No es bueno. Por eso todos los hombres y mujeres de San Luis tienen que tener trabajo. Con trabajo no hay ninguna posibilidad de que se busque el delito”, señaló.

“Por eso nosotros vamos a seguir en este camino, para que San Luis tenga viviendas, que cada puntano tenga una vivienda digna, que cada puntano tenga trabajo. Los niños de San Luis, las niñas de San Luis, los adolescentes, tienen que comer con su papá y su mamá. El papá y la mamá tienen que tener trabajo. Así haremos una provincia grande. Con educación, salud, vivienda y trabajo. Ayúdenme familia policial, ayúdenme Policía de la Provincia a combatir la pobreza”, pidió Alberto.

En el último tramo de su mensaje contó la dura realidad que viven otros distritos argentinos y solicitó estar alertas por si surge algo similar en San Luis.

“Hay un tema que resuena y me pasa cuando escucho los dolores de otras provincias argentinas. Hay muchos chicos en nuestro país que se van a dormir con la panza vacía. Y si hubiera casos en San Luis debemos detectarlos para ayudarlos. ¡Acompáñenme y ayúdenme a luchar contra la pobreza y la indigencia!”, reclamó.

Fuente: ANSL