La adicción a las redes sociales puede provocar ansiedad y trastornos de atención

Especialistas advierten que la adicción al mundo virtual tiene efectos inmediatos en la salud mental y emocional. Los peligros de un fenómeno arrollador. Qué rol debe cumplir la familia.

Para algunas generaciones es una actividad a la cual cada vez le pueden escapar menos. Para los más jovenes, usar las redes sociales es su hábitat natural. Para todos se trata de un fenómeno en crecimiento pero que su uso continuo podría provocar trastornos en la salud.

No es una apreciación hecha al azar: un informe reciente de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU) indicó que Argentina es el país “más conectado” de América Latina, con un 69, 4% de usuarios, seguida por Uruguay, Chile y Brasil. El problema surge cuando de una necesidad de comunicarse se pasa a la adicción.

Los especialistas explican que la línea entre un uso sano y comunicativo con uno adictivo empieza cuando "la vida virtual llena vacíos de la vida real". "Suelen buscar una vía de escape a los problemas y encuentran la satisfacción que en la vida real no pueden visualizar”, explicó a Con Bienestar Laura Jurkowski, psicóloga, directora y fundadora de Reconectarse, centro de tratamiento de adicciones a la tecnología.

La especialista consideró que, si bien las redes son herramientas “útiles y eficaces si se usan de forma adecuada”, actualmente se están “atravesando barreras no saludables” que no son contempladas. “Esta es una adicción que se normaliza demasiado, y de la que no se tiene conciencia social”, indicó. Ansiedad, irritación, soledad, trastornos de atención, angustia y depresión son algunos de los conflictos que puede generar esta peligrosa patología.

“Nos quita la libertad”, resumió Jurkowski. Por eso, es importante que los afectados “se den cuenta y acepten que tienen un problema” para establecer un diagnóstico e iniciar un tratamiento, que consiste en la reducción del uso de la tecnología para llevar una vida más acorde al mundo real. El proceso de rehabilitación varía según el grado de dependencia del paciente y puede durar desde algunos meses hasta un año, en sesiones que se van espaciando a lo largo del tiempo.

La familia debe cumplir un rol fundamental para tratar la adicción a la tecnología.

En los más chicos, el riesgo también existe

El alcance de la tecnología, en la actualidad es amplio y abarca también a los niños desde temprana edad. “No pueden estudiar porque tienen problemas de atención. Es importante que los padres traten de imponer límites, aunque si llegan a la primera consulta es porque no pudieron hacerlo”, expresó la licenciada. En esa línea manifestó que las inquietudes por casos de niños y adolescentes “han crecido” durante el último año y que los más afectados son los jóvenes de 15 años en adelante.

Además, sostuvo que el rol de la familia “es fundamental” ya que también se trabaja con ella para ayudar al chico a que pueda sobrellevar lo mejor posible su problema y se vayan viendo los avances. La mejor manera para ello es buscar actividades anexas como la lectura o los juegos al aire libre, para lograr alejarlos de las pantallas el mayor tiempo posible.

Racionar el uso de las redes acerca a la felicidad

Aprender a gestionar los tiempos en las redes sociales es importante para no caer en una adicción. Si esto se logra, podrá haber estar mayor concentración y mejoras en la atención, lo que optimizará el rendimiento en el día a día. Pero hay más.

De acuerdo a un estudio del Happiness Research Institute, las personas que decidieron alejarse de las redes sociales comenzaron a sentirse más felicidad y menos estresadas tras la primera semana de “desconexión”. Mientras tanto, las mayoría de las que seguía activa se sentía triste o depresiva, y el resto, en soledad.

Envío; Diego Turbálo