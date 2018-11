La denuncia por la violación de un nene de 10 años generó la furia de los habitantes de Laguna Paiva, en Santa Fe, quienes prendieron fuego a la casa del presunto abusador, que tiene 17 años.

Unos 200 vecinos se reunieron frente a la vivienda del supuesto agresor de 17 años y en un principio arrojaron piedras, pero después terminaron prendiéndola fuego junto a la casa de su abuelo, a quien también acusan de otros abusos.

En un intento por controlar la situación, la Policía disparó balas de gomas y detuvo a tres personas. La violación se habría producido el pasado 28 de octubre cuando la víctima y el supuesto abusador fueron a jugar a un descampado, donde el adolescente habría violado al niño.

La madre del nene explicó cómo fue el ataque. "Mi hijo me contó que un chico vecino lo llevó al campo a tirar las boleadoras. Luego lo comenzó a correr y a perseguirlo. Le enredó los pies con las mismas boleadoras, le bajó los pantalones y lo violó”, narró la mujer.

Tras escuchar el relato, hizo la denuncia y solicitó un pedido de restricción del acusado que vive enfrente de su casa.

Denuncias dentro de la propia familia

Los últimos incidentes registrados en Laguna Paiva dejaron al descubierto más casos de violación. La hija del hombre, al que ahora todos apodan "El Chacal" y que es abuelo del adolescente de 17 años acusado de violación, lo denunció por los abusos sexuales a los que la sometió durante su infancia.

"Este monstruo, mi padre biológico me violó desde que tengo uso de razón, desde los 5 años hasta los 11 que tuve la valentía de decir basta. Hasta los 13 años, como no pudo seguir abusándome, sufrí durante dos años las peores golpizas que una niña puede sufrir: me pegaba con cintos, rebenques, zapatillas, etc. No me largaba hasta no verme tirada en el piso", relató Chana de Galbán en su cuenta de Facebook.

La mujer también contó en su posteo que a los 13 años se escapó de su casa y se fue a la de sus tíos. A los 15 intentó suicidarse, y a pesar de los miedos a los que se enfrentó pudo formar una familia.

