Hoy se lleva a cabo la audiencia pública por el aumento de la luz

Lunes, 20 Febrero 2017

El presidente del Ente Regulador de Energía Eléctrica, Gerardo González, informó que la empresa pidió revisar la tarifa debido “al aumento en costos que ha tenido, pero todavía no hemos terminado el análisis y por supuesto no tenemos un porcentaje de ese futuro aumento”. Además declaró que “todavía no hemos hecho los análisis como para saber de cuánto será el aumento” y en relación a ello dijo que “Edesal no nos pidió claramente un porcentaje del aumento que pretende. Nos han informado que hubo una variación en sus costos y dijeron que en la audiencia pública darán a conocer todas esas variaciones de precios”.

El gerente de la compañía Walter Ortega, explicó hace unas semanas que plantearon una suba que rondaría el 38%, en base al informe de costos realizado, y su impacto sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD). Señaló que se aumentaron los costos operativos más del 12% y pasaron 6 meses desde el último aumento, requisitos para poder realizar un nuevo aumento.

La empresa incluye dentro de la fórmula que le da como resultado un 38% de incremento tarifario, el aumento del Índice de Precios del Consumidor, el Índice de Precios Mayorista y el Índice de Variación Salarial. A todo ello también hay que sumarle el informe de inversiones para el año 2017 que presentará EDESAL.

Hace un año, cuando se realizó la audiencia convocada por la Comisión Reguladora, Edesal pidió un aumento del 32%, a partir del cual la Comisión solamente autorizó un aumento del 18%. Los costos aumentaron también por la reducción de los subsidios del gobierno nacional, aunque según informaron desde la Comisión Reguladora, San Luis tiene 150 mil usuarios domiciliarios, de los cuales unos 65 mil reciben el subsidio provincial y otros 23 mil están adheridos a la tarifa social nacional.

Comparación con la situación de otras provincias

Según un informe realizado por la Fundación Para El Desarrollo Eléctrico (Fundelec), que compara las tarifas eléctricas en todo el país en el año 2015 sin considerar impuesto, surge que las tarifas más bajas del país son las de Ciudad Autónoma y AMBA, que distribuye Edenor y Edesur, las cuales en ese momento eran hasta siete veces menores que las tarifas más altas, “las que varían según la escala de consumo considerada entre las provincias de Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego y Jujuy. No obstante, es pertinente aclarar que las grandes diferencias tarifarias no se deben a un reparto desigual de los subsidios de origen nacional, sino al distinto costo del valor agregado de distribución (VAD), es decir al costo de la distribuidora local determinado por cada jurisdicción: por cada provincia, en la mayoría de los casos, y por nación para Edenor y Edesur.”

De allí surge que San Luis, hasta el incremento del año 2016, que todavía sigue vigente, tenía una las mayores tarifas eléctricas en todas las provincias, sin contar impuesto ni cargos anexos.

Según un informe también elaborado por Fundelec, las tarifas de electricidad vigentes -octubre 2016-, sin contar impuestos ni cargos anexos, mostraron menor dispersión que antes del reajuste del año anterior, mostrando EDENOR y EDESUR tarifas 4 veces menores en promedio a las del resto del país (antes era siete). San Luis sigue siendo una de las mayores, la octava, tomando como referencia un consumo bimestral de 500 kWh: la tarifa eléctrica de Tierra del Fuego explica su elevado valor en que es una provincia insular que no está conectada a la red nacional de extra alta tensión.

Fuente: El Chorrillero