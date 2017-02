San Luis: Enrique Ponce admitió que no se cumplirá con la cifra de viviendas prometidas

/ 0 Puntuación:/ 0

Martes, 21 Febrero 2017

Una de las promesas de campaña electoral que llevaron a Enrique Ponce a la intendencia en 2011 fue la construcción de 10.000 casas en su gestión. Cinco años después se entregaron cientos de casas que en comparación con las miles prometidas no llega al 7%.

Consultado si finalizará su gestión cumpliendo su promesa electoral, Ponce afirmó: “Mirá, no. El tema es así. La demanda de las viviendas está absolutamente cubierta y aquellos que se inscribieron siempre tuvieron una respuesta. No hay 10.000 personas que necesitan una vivienda. Yo te refrescaría la memoria y te invitaría a que busques los archivos porque en realidad esa pregunta que vos hacés, perdóname que te la califique, pero es bastante capciosa, pero tenés derecho a hacerla”, respondió Ponce.





Frente a la pregunta sobre la cantidad de viviendas que se entregaron en su gestión, Ponce respondió que se entregaron más de 600 casas. La cifra no aumentó mucho en relación a enero de 2016: hace 13 meses iban 558 y el año pasado se otorgaron 100 casas en la zona sur de la ciudad en tres entregas, según confirmó secretario de Infraestructura, Enrique Picco. Un par de esas entregas fueron 20 casas en septiembre y 50 en diciembre, con lo cual la cifra asciende a unas 668 viviendas.



En su campaña de 2011 para la intendencia, Ponce prometió la construcción de 10.000 casas, pero en febrero de 2012, bajó la cifra a 6.000. Como parte de los justificativos, ayer recordó el compromiso firmado de Nación durante la gestión de Cristina Kirchner para construir 6.000 viviendas en la ciudad que no se concretó.



En relación a las viviendas que sí podría finalizar el Municipio, Ponce dijo que resta la terminación de 800 casas de las cuales 400 se edificarán en granja La Amalia y se espera la redeterminación de precios para realizar el llamado a licitación.



Otros anuncios de vivienda incumplidos



Los anuncios incumplidos en materia de vivienda durante el año pasado fueron varios en la gestión Ponce: el anuncio del cobro de la cuota de las viviendas o el comienzo de la urbanización de Granja La Amalia.



En mayo del año pasado, funcionarios municipales brindaron una conferencia de prensa para dar a conocer el monto de la cuota de $3.210 que se pretendía cobrar. Tres semanas después desde la Municipalidad se reveló que la idea era bajar el valor de la cuota, pero el anuncio no se concretó. Incluso el intendente les dijo a varios medios en agosto pasado que el precio de la cuota sería inferior a $1.000. Tampoco sucedió hasta el momento.



Con respecto a la urbanización de Granja La Amalia, Ponce afirma que sí se cumplió el anuncio. Manifestó que el municipio “a cuenta de la Nación” hizo un nexo de 9 kilómetros para conectar las cloacas a los departamentos de Procrear (obra que lleva un retraso de entrega de un año y medio). Con respecto a las otras tareas de urbanización del predio solamente dijo que “está en marcha” sin dar un plazo de finalización.



En Granja La Amalia se construirán las casas Tu Techo Tu Tierra, plan que está paralizado desde hace meses. El plan se lanzó un septiembre de 2015 con 1.900 inscriptos y no se hizo ninguna vivienda aún.



“Entiendo cuando ustedes dicen ‘no se cumple (con los anuncios)’ ¿No se cumplen porque yo soy malo y no quiero darle una casa a un vecino o no se cumple porque el Estado Nacional que firmó un convenio con la Municipalidad donde se compromete a mandar fondos y no los manda?”, justificó el jefe comunal.

