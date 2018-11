La empresa solicitó un pasaje a 18 pesos. Algunos ediles querían que se fijara en 15, pero finalmente quedó en 16.

El boleto de colectivo pasará a costar de 12,20 a 16 pesos, así se aprobó ayer (jueves) en el Concejo Deliberante de San Luis. Ahora resta que la norma sea publicada en el Boletín Oficial y que SUBE adecúe el sistema (en ocasiones anteriores, demoró un mes) para que se haga efectiva la medida que fue pedida por la empresa.

Los concejales capitalinos trataron el expediente del aumento del boleto. Casi como un factor sorpresa, el concejal por el bloque San Luis Somos Todos, Federico Cacace, pidió llegar a un "punto intermedio" y propuso votar por un pasaje a 16 pesos. Es que de la Comisión de Transporte se habían emitido dos despachos. Uno por mayoría, que bregaba por un pasaje a 15 pesos y otro por minoría, que pedía que cueste 16,50 pesos. El punto intermedio de Cacace cosechó cuatro votos negativos de una parte del bloque Frente Unidad Justicialista (FUJ); dos abstenciones de los ediles del FUJ que forman parte de la Comisión de Transporte y habían redactado el despacho por mayoría; y cinco votos afirmativos, provenientes del partido del intendente Ponce, San Luis Somos Todos, y de sus nuevos aliados, Avanzar-Cambiemos. Así, dieron vía libre al segundo aumento de colectivos del año.

Ahora, una vez que la decisión del Concejo Deliberante salga en el Boletín Oficial municipal, Transpuntano comenzará el trámite para que SUBE readecúe la tarifa.

"La verdad que me cuesta y es muy doloroso para mí presidir la Comisión y tener que aprobar estos aumentos, pero acorde a la situación del país considero que es necesario", manifestó la edil por el FUJ, Ayelén Mazzina.

Señaló que "con este gobierno nacional del ajuste, que es quien nos está pidiendo constantemente aumentar y tener que tomar estas decisiones tan difíciles, eso me duele realmente". Consideró, además, que una de estas políticas de ajuste es la quita de subsidios en el transporte, lo que está ahogando el buen desarrollo de la empresa.

"Por este motivo, Transpuntano se ve en la necesidad de solicitar siempre nuevos aumentos, pero la realidad es que también hay que considerar el bolsillo del vecino que, además del transporte, viene padeciendo aumentos abismales en cuestiones de salud, alimentos y servicios, llevando todo esto claramente a una situación de prevaricación de la calidad de vida y el transporte no está exento", expresó Mazzina.

Explicó la posición que tomó a la hora de votar por la abstención. "Como presidenta no puedo votar en contra de mi despacho, habiendo estudiado y acordado un menor daño al que menos tiene. Y lo que llama la atención es que el gobierno municipal de la ciudad de San Luis, políticamente está aliado a este gobierno del ajuste, del desamparo y rehén de las políticas neoliberales del FMI. Estos desaciertos y el descontrol en el manejo del país vuelve a verse reflejados en forma de castigo en quien pone su trabajo diario para que el pueblo salga adelante", indicó.

Agregó que sintió una presión por parte de Transpuntano si el aumento no se trataba. "Particularmente, como presidenta de esta comisión, me tuve que cargar esta presión sobre la espalda, porque si este aumento no salía estábamos completamente amenazados de algún recorte en la empresa. Los trabajadores también tenían miedo de esta situación", resaltó.

Un proyecto en confección pdeirá un incremento del boleto de 30,25 para enero de 2019. Mazzina subrayó al respecto: "Creo que estamos fuera de lugar, imagínense lo que nos costó tomar esta decisión, referida a los aumentos, y ya estamos pensando en un boleto a más de 30 pesos. Cuando nos reunimos con los contadores, los nuestros y los de la empresa, nos acercaron la posibilidad de volver a hacer una readecuación de la tarifa, en lo que no estuvimos de acuerdo y, a su vez: ¿A raíz de qué están sacando un nuevo porcentaje de un boleto a 30 pesos? A mí no me cierra el porcentaje del 47 por ciento, menos uno a 30 pesos y no he visto ningún balance, ni ningún papel que lo avale".

