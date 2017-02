Denuncian abandono de libros en la nueva biblioteca de la UNSL

/ 0 Puntuación:/ 0

En enero, el Magíster en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, Juan Carlos Flores, graduado de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), tuvo la noble intención de donar a su flamante biblioteca “Antonio Esteban Agüero” más de 500 libros relacionados con Geología, Minería y teledetección, con el fin de engrosar la bibliografía disponible en la casa de altos estudios más importante de nuestra provincia.

Cuando el profesional visitó la biblioteca para interiorizarse sobre el proceso de donación de libros, se encontró con un triste paisaje en el lugar que fue especialmente construido para preservar todo el material bibliográfico de que echan mano los estudiantes para llevar a cabo o complementar su formación: “La mayor parte de los libros estaban tirados en el piso del subsuelo; todo el material apilado de cualquier forma sobre pallets de madera, expuestos a la humedad, al agua y a toda condición ambiental que dañará irremediablemente la bibliografía existente”, acusó Flores en su cuenta de Facebook, anexando a sus palabras las fotos pertinentes y agregando duras palabras para las autoridades de la UNSL: “Siento vergüenza (…) porque el 27 de enero le escribí un mensaje al Rector para comentarle acerca de mi interés en donar los libros, y hasta el presente nunca me contestó, (quiero pensar que me dieron el número de teléfono equivocado), y eso habla de la falta de capacidad para dirigir una institución universitaria.

Mucha tristeza siento al ver que los docentes que integran la UNSL, conociendo la situación, no se levanten para corregir tamaño descontrol. Es fácil movilizarse para pedir aumento de sueldos, pero también deberían movilizarse para corregir las irregularidades internas de la UNSL, ya que son parte responsable”, cierra su mensaje, publicado el 15 de febrero.

Frente al desolador panorama y al posible destino que correrían sus libros, Flores envió al rector de la Universidad, Félix Nieto Quintas, una nota reclamando la deficiente conservación de la bibliografía en el edificio y exhortándolo para que “arbitre todos los medios disponibles a los efectos de que la biblioteca vuelva a funcionar como corresponde a una casa de altos estudios”, reza el escrito.

Asimismo, en la propia nota, Flores le comunica al rector que debido al estado lamentable en que se encuentran los libros, “he desistido de donar el material bibliográfico (…) evitando así su deterioro y destrucción, dado el deplorable estado de abandono de los libros que allí se encuentran”, cierra la misiva, responsabilizando por ello, asimismo, a Quintas.

