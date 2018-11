Un británico descubrió un avión hundido bajo el agua mientras usaba una de las aplicaciones de Google que da acceso a mapas satélitales. Sin embargo, no todo es lo que parece.

Robert Morton, un británico de 55 años, estaba experimentando con GoogleEarth, una aplicación que permite observar distintas partes del mundo desde la computadora. Mientras observaba la costas de Edimburgo, Escocia, encontró algo que le llamó mucho la atención. Se trataba de una aeronave que “parece estar bajo el agua”. Morton le explicó a la prensa que le pareció extraño porque “no había visto antes un avión” en la aplicación.

Sin embargo, no se apresuró a tomar una conclusión. Antes que nada, el hombre decidió aclarar las razones para este hallazgo, así que se puso a investigar. Le pareció raro porque no hubo un accidente aéreo cerca de Edimburgo. “Sé que la imagen del avión no está realmente en el agua, es probable que el satélite lo miró a través de una nube delgada que le da esa apariencia. Puede que solo sea otra anomalía de Google”, explicó Morton. Para esclarecer esta duda, decidió compartir lo que encontró en las redes para conseguir una respuesta.

Y, en efecto, tenía razón. Ante la polémica que causaron las imágenes, Google salió a dar una explicación. El portavoz de la compañía Alphabet explicó que el avión parece estar debajo del agua por la forma en que el satélite toma las imágenes. Este hace una recopilación de imágenes para luego formar una entera. “Los objetos que se mueven rápidamente, como los aviones, a menudo aparecen solo en una de las muchas imágenes que usamos para un área determinada. Cuando esto sucede, a veces se pueden ver restos débiles del objeto que se mueve rápidamente”, declaró. Es por eso que la aeronave parece que está sumergida.

Fuente: La100