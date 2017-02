Por problemas de salud, Reutemann no renueva como vice del Senado y le deja la vicepresidencia segunda a Adolfo Rodríguez Saá

/ 0 Puntuación:/ 0

El Senado renovará mañana sus autoridades a excepción de Carlos Reutemann, quien no estará por problemas de salud y le dejará la vicepresidencia segunda de la Cámara a Adolfo Rodríguez Saá.

El ex corredor pidió 60 días de licencia en diciembre y según se pudo saber continúa internado en Estados Unidos y no está en condiciones de retornar al inicio de las sesiones ordinarias.



Fuentes de su entorno no descartan que renueve la licencia y hasta hablan de que podría abandonar la banca y permitir la asunción de Alejandra Vucasovich, ex diputada provincial del PJ santafesino.

Sólo llegaría a esa situación si su salud no mejora, porque aún tiene mucho tiempo garantizado como legislador: asumió como por Cambiemos el 10 6de diciembre y su mandato recién vence en 2021.

No es el caso de Rodríguez Saá, quien debe decidir este año si busca reelegir y enfrenta al ex gobernador y actual diputado Claudio Poggi, reclutado por Cambiemos.

Adolfo es de los pocos que habla seguido con Reutemann, sobre todo desde 2009, cuando el Lole rompió con quien fuera su mano derecha Roxana Latorre y quedó al margen de la agenda parlamentaria.

Aislado, cada lunes llama a Rodríguez Saá desde su campo de Llambi Campbell para conocer como viene la semana.

Y tras ser elegido por Cambiemos no quiso modificar su rutina y permaneció en el interbloque federal, un club de peronistas enfrentados al kirchnerismo en épocas de Néstor y Cristina y que aún prefiere no mezclarse con nada que se le parezca.

Lo integran entre otros Carlos Caserio (Unión por Córdoba), Roberto Basualdo (San Juan), Juan Carlos Romero (Salta), Héctor Luenzo (Chubut) y la fuieguina Miriam Boyadjan (cercana a Sergio Massa). Y aunque cada uno vota lo que quiere, Rodríguez Saá es su histórico coordinador.

Todo sigue igual

El resto de las autoridades del Senado no cambiará como tampoco los jefes de las fuerzas políticas, que se oficializarán una hora antes del inicio de la sesión preparatoria.

Ángel Rozas seguirá como jefe del interbloque Cambiemos, cargo del que debió alejarse un tiempo por problemas de salud y parecía abandonar definitivamente.

Sobre todo porque antes de su retiro obligado, los emisarios de la Casa Rosada no ocultaban su disconformidad con la desidia del bloque.

Si bien está en minoría, durante 2016 Cambiemos estuvo al margen de la agenda parlamentaria y sus referentes cometieron errores groseros como promover a votación de proyectos sin mayorías garantizadas, o no reaccionar a tiempo y evitar el giro de proyectos conflictivos a pocas comisiones para que no se demoren los dictámenes.

Marcos Peña promovió al regreso como jefe de bloque de Luis Naidenoff, el formoseño que ya tuvo esa misión en 2012 y se convirtió imprevistamente en uno de los legisladores que más defiende a Macri en las noches televisivas, aun cuando no estuvo entre los radicales que promovió sumarse a Cambiemos.

No será así pero hoy quedó claro que Naidenoff es una figura simpática para la Casa Rosada: formó parte de la comitiva que viajó a España con Mauricio Macri y por eso mañana no se lo verá en la sesión.

Miguel Pichetto continuará como jefe del bloque FpV-PJ, donde desde que es oposición no logra saldar las internas entre kirchneristas y peronistas tradicionales. El año pasado no la pasó bien y quedó varias veces como fusible de uno y otro bando.

Federico Pinedo continuará como presidente provisional del Senado, como vicepresidente seguirá el santiagueño Gerardo Zamora (quien fuera radical K y suele apoyar al oficialismo en temas varios), como vice primero el radical Juan Carlos Marino y el Adolfo al final de la lista de autoridades.

Los funcionarios no variarán: el radical Juan Tunessi (secretario parlamentario), el michettista Helio Rebot (secretario administrativo), el fueguino Mario Deniele (ex senador del PJ prosecretario administrativo hace años), Eric Calcagno (prosecretario parlamentario y también ex senador del FpV) y Ángel Torres (prosecretario de coordinación operativa y cercano al salteño Juan Carlos Romero).



Fuente: La Política On-line