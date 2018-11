los mèdicos le extrajeron del recto un pepino de casi medio kilo de peso, que era el causante de los dolores que sufrìa.

Un vecino de Huelva, ingresó la pasada noche en el Servicio de Urgencias del hospital Juan Ramón Jiménez de la capital andaluza aquejado de estreñimiento y fuertes dolores en la zona anal. Tras una breve exploración, se procedió sin perder ni un minuto más en la extracción del recto del paciente de un pepino de casi medio kilo de peso, que era el causante de tan dolorosa situación.

Una vez despertado de la anestesia, y preguntado por el origen del vegetal, el hombre no paraba de afirmar que no tenía ni idea de cómo había llegado aquello allí, afirmando que él tomaba con asiduidad ensaladas y gazpacho, que lo mismo alguna semilla se le quedó en el aparato digestivo y de ahí nació la hortaliza.

“Tiene que haber sido eso, porque yo por ahí no me meto ni supositorios, que mi médico ya sabe que no me los puede mandar del miedo que me dan”, no paraba de repetir el operado. Por su parte, el jefe del equipo médico que lo atendió nos comentó que es “prácticamente imposible que esto se dé, y en caso de que creciera algo así en el interior del paciente, todavía quedaría por explicar cómo es que estaba dentro de un condón”.

Fuente: haynoticia.es