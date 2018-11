La jueza de Familia y Menores 1 de San Luis, Marcela Torres Cappiello, confirmó este lunes que son tres los chicos que sufrieron abusos a manos de otros niños, un poco más grandes, en la escuela de San Jerónimo, según la denuncia que hicieron los padres.

“Hasta ahora tenemos tres denuncias. Las víctimas tienen entre 6 y 7 años. Y los denunciados, por así decirlo, un poco más, a partir de 9, 10, 11 años”, indicó la magistrado, en una conferencia de prensa, en el palacio de tribunales.

Torres Cappiello hizo notar que los involucrados, tanto los chicos abusados como los autores, “son todos niños. Por eso, si bien se realiza una investigación, no podemos hablar de responsabilidad penal”.

Señaló que su juzgado intervino la semana pasada en el caso, “ante la denuncia de progenitores de algunos niños. Y ya están adoptadas todas las medidas generales correspondientes de este tipo de casos, donde todos los involucrados son menores”.

Confirmó lo que le había informado la supervisora de Educación Beatriz Barroso, que tiene a su cargo la escuela 441 “Capitán de Fragata Don Pedro Eduardo Giachino”: dispuso medidas de restricción “en todos los casos denunciados”, para evitar que las víctimas y los chicos que cometieron los abusos tengan contacto.

Eso representa una complicación, debido a que en el pueblo, a treinta kilómetros al noroeste de San Luis, no hay otra escuela. “Hemos dado intervención al Ministerio de Educación y a la intendenta de la localidad, pidiéndole colaboración. Es cierto que atento a la dimensión de la población, por ahí resulta más dificultoso llevar a cabo algunas medidas, como la restricción”, dijo Torres Cappiello.

“En estos casos –agregó–, notificamos tanto al Ministerio de Educación como a la escuela para que ellos arbitren las medidas para evitar el contacto. Más tarde (por el lunes a la tarde) voy a saber qué medidas han adoptado, nos tienen que informar para que quede constancia en los distintos expedientes”, explicó.

Los niños que sometieron a sus compañeritos son cuatro, según la denuncia del padre de uno de ellos. Expuso que se bajaron los pantalones frente a los más chicos, les miraban las partes íntimas y supuestamente hubo manoseos. Todo habría ocurrido en el baño de la escuela.

La jueza de Familia y Menores dijo que no tiene conocimiento de que antes hayan existido hechos similares en la misma escuela, “lo que no quiere decir que no haya ocurrido, pasa que por ahí son muchas las causas en los juzgados”, advirtió.

Torres Cappiello indicó que le dieron intervención al Centro de Asistencia a la Víctima del Delito (CAVD) y reiteró que “la causa tiene ribetes especiales dado que todos los involucrados son niños”.

Los nenes todavía no tuvieron la entrevista psicológica en la Cámara Gesell de los tribunales. “Estamos solicitando la fecha, le hemos pedido prioridad a la coordinadora, porque hay que tener en cuenta que son muchos los abusos y los turnos fijados para este año. Por las particularidades del caso, la licenciada (Marisa) Samper me ha dicho que les va a dar prioridad, de modo que en breve tendremos la fecha”, añadió.

La jueza señaló que todavía no han tenido audiencias con todos los padres denunciantes e hizo ver que algunas de las distintas medidas que adoptan en estos casos las define “según lo que surge de esas audiencias”.

A modo general, para no revelar detalles de estos casos en particular, dado que la Ley le exige reserva, la magistrado señaló cuáles son las medidas que adopta la Secretaría de Violencia de su juzgado: “Se toma conocimiento personal de todos los niños, de los progenitores, se hacen las pericias correspondientes. En este caso especial, de ambos lados”. Y abundó, sobre ese último punto, que “uno por ahí se fija en las víctimas, en los que habrían sufrido los hechos, pero también algo está sucediendo con los chicos que los habrían llevado a cabo. Son niños, son muy chicos. No hay que olvidar que, por algún motivo, no dejan de ser víctimas ellos también”.

Fuente: El Diario de la República