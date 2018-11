Una embarazada fue embestida por un camión y falleció en el acto. Entonces se acercó una agente de la Bonaerense y notó que algo se movía en los pantalones de la mujer.

Una policía de la Bonaerense rescató a una beba que nació cuando atropellaron a su mamá, que estaba embarazada y murió tras el impacto. Emocionada, Emilce Iramaín relató cómo fue el milagroso hecho y escribió una carta para reconocer todas las felicitaciones que le llegaron.

El accidente ocurrió el viernes por la noche, cuando una embarazada fue embestida por un camión en la intersección de ruta 8 y avenida Ricardo Balbín, en el partido bonaerense de San Miguel. Al acercarse al cuerpo de la víctima de 28 años, llamada Yamila Sasha Escudero, la policía se dio cuenta de que la joven había dado a luz producto del choque.

Sucede que Emilce vio a Yamila en el suelo y notó que algo se movía en sus pantalones. Entonces, detuvo el tránsito a los gritos, pidió un cuchillo y así rompió la tela del pantalón de la atropellada: "La cabecita y la mano de una beba que se movían".

“Pedí una ambulancia urgente, que por favor vinieran lo más rápido que pudieran”, relató y confesó: “No sé cómo hice, saqué fuerza de no sé dónde. Voy a una carnicería y me hace mal, pero ahí no podía dejar de actuar. Y entonces empecé a sacar a la beba”.

“Recién hoy caí de lo que hicimos”, agregó sobre la tarea practicada con su compañero, quien redirigió el tránsito mientras ella se ocupaba de la beba. “La nena se hizo escuchar y fue lo que me motivó a hacer lo que hicimos”, contó.

