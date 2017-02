Alberto Rodríguez Saá quiere que Cristina Kirchner sea la candidata del peronismo

/ 0 Puntuación:/ 0

No Me Gusta Me Gusta

Detalles Creado en Viernes, 24 Febrero 2017 11:30 Escrito por San Luis Informa

Share 0

Después de mostrarse con Guillermo Moreno y de pasar luego la cena de Navidad con Milagro Sala en la cárcel, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, planteó hoy la necesidad de "unir a todo el peronismo" con vista a las elecciones de este año para "enfrentar al modelo neoliberal del señor (Mauricio) Macri y esa unión implica, por supuesto, que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sea candidata".

"La ex presidenta es una personalidad más que importante, pero que la ex presidenta sea candidata primero depende de lo que ella decida y y también el distrito", explicó hoy tras reunirse en el Instituto Patria con el ex titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Oscar Parrilli.

Ante una consulta de la agencia Télam, Rodríguez Saá dijo que el propósito de la reunión de hoy en un edificio emblema del kichnerismo tuvo que ver "con la necesidad que los peronistas tenemos de conversar."

"Tenemos coincidencias enormes con la descripción de lo que está pasando en el país con este gobierno neoliberal que siembra el hambre, se endeuda para gastos corrientes, el desempleo y el cierre de fábricas," describió.

En este marco, el gobernador instó a unificarse "sin límites a todo el peronismo" y destacó que "no sólo queremos a un peronismo unido, sino debemos encontrarnos con todas las fuerzas que están luchando contra este modelo".

Rodríguez Saá insistió en que "nosotros no hablamos de límites, todos tenemos que ser generosos, inteligentes, hagamos el programa y el que se sienta cómodo que venga y el que no se sienta cómodo que no venga".

"Primero el programa, yo quiero poner en el programa por ejemplo que no quiero una Argentina con presos políticos y con espionaje político", completó.

Luego de esa reunión en el instituto Patria, el mandatario puntano mantuvo un encuentro en el despacho del diputado nacional y titular del PJ nacional, José Luis Gioja.

A fines de diciembre, Alberto Rodríguez Saá participó de un encuentro de jóvenes peronistas en la sede porteña del Partido Justicialista (PJ) nacional, y luego se reunió con el ex secretario de Comercio kirchnerista Guillermo Moreno, donde bregó por "la unidad" del peronismo.

Agencia Télam