La adolescente de 15 años sufre desde hace tiempo el hostigamiento por parte de algunos de sus compañeros de curso. Ayer, tuvo que ser hospitalizada por sufrir una crisis nerviosa.

Indignada, preocupada y cansada, Romina, una madre desesperada, quiso hacer público el padecimineto de su hija de 15 años, quien ayer tuvo que ser hospitalizada por sufrir una grave crisis nerviosa a causa de las constantes situaciones de bullying que vive en la escuela.

Romina Nievas, la mamá, le contó que estos episodios vienen desde hace años. La adolescente, que está por finalizar el cuarto año del nivel secundario en Centro Educativo Nº 13 de Villa del Carmen, vuelve todos los días a su casa angustiada, frecuentemente tiene que soportar el hostigamiento de tres de sus compañeros de curso, que utilizan palabras y frases ofensivas y descalificativas para con ella.

Este viernes, la joven no aguantó más; su cuerpo y su mente no aguantaron más. La niña, luego de ser atendida en el CAPS de la localidad fue derivada al hospital del Naschel, donde quedó internada y se la estabilizó por el grave cuadro que presentó.

Según informó la madre de la víctima, las autoridades educativas ya están al tanto de lo sucedido y dijo que en las próximas horas realizará una denuncia policial.

“Es una lástima que en una escuela tan chica como la de Villa del Carmen pasen estas cosas, como lo está sucediendo con el caso del bullying entre compañeros. Es muy lamentable porque no se dan cuenta o no saben el daño que ocasionan tanto físico como psicológico”, contaba Romina. “Espero que lo que pasó, lo que provocaron mejor dicho, no llegue a mayores y también espero o quiero creer que las autoridades de esa institución van a hacer algo con respecto a este tema y a todos esos ‘niños’ que se dedican a tan triste situación”.

Fuente: El Corredor Noticias