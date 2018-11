El hecho sucedió el viernes después de las 20 horas por la bicisenda de Juana Koslay, en Aguada de Pueyrredón, zona que es recorrida a diario para hacer deporte al aire libre.

Una mujer que iba trotando fue manoseada por otro joven que también pasaba trotando y siguió su ritmo "como si nada". La mujer llamó a su marido que la esperaba a metros, quién junto a la policía demoraron a este individuo de 26 años que después fue detenido.

La mujer que fue atacada por este sujeto, relató lo sucedido:

"Mi nombre es Paula, tengo 28 años y soy mamá de dos niñas, siempre me ha gustado salir a correr y disfrutar de esa sensación de libertad que me da hacerlo, con los años y mi maternidad me ha costado poder combinar mis gustos con mis obligaciones pero con la ayuda mi marido y su especial compañía en ocasiones puedo hacerlo. El día de ayer me puse las zapatillas, los auriculares y salí a correr. Mi marido en el auto con mis hijas me hacían en el aguante, unos 100 metros adelante hasta que los alcanzaba y volvía a esperarme, 100, 200 metros más adelante volviendo por Aguada de Pueyrredón y la curva donde termina la Planta potabilizadora siento que alguien me manosea de atrás, me doy vuelta confundida, puedo ver su rostro, su ropa, lo seguí, tomo un camino de tierra.

Me asusté porque no sabía que podía hacerme, llamé a mi marido, estaba esperando mi llegada a unos metros, salimos a buscarlo, dimos una vuelta y lo vimos libremente corriendo, continuando como si nada su trotada. Qué injusto él puede salir hacer daño y seguir como si nada. En cambio yo desesperada, con un terror que me inundaba, lo interceptamos y se escapa hasta que mi marido lo reduce. Llamamos a la policía, gritaba pidiendo perdón y que era la primera vez que lo hacía, decía que tenía 17 años pero resulta que tenía 26!, increíble habilidad para la mentira. Vaya a saber a cuántas más ha tocado antes que a mí, o lo que es capaz de hacer. Quiero destacar el desempeño de la policía ya que lo llevaron detenido y una vez realizada la denuncia me ofrecieron asistencia psicológica. Consideró que ninguna asistencia psicológica me va a devolver la seguridad para volver a salir a correr, qué injusto, yo me tengo que encerrar mientras esta gente sale libremente por ahí".

Fuente: Radio Popular