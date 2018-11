El corte de cintas se desarrolló en el peaje de La Cumbre. Además, dio apertura a otro sistema integral de pesaje dinámico, una estación de monitoreo y una estación de carga de vehículos eléctricos. En su mensaje el primer mandatario anunció la instalación de luminarias LED para todas las rutas puntanas y destacó la plantación de 200 mil árboles en 1.000 kilómetros de autovías

El primer mandatario puntano encabezó el acto inaugural en el que puso en marcha tres avances viales de última generación, uno de ellos inédito en Sudamérica. El Estado habilitó la primera ruta eléctrica del país. San Luis posee, desde ayer, la traza completa de la Autopista de las Serranías Puntanas (del peaje de Desaguadero al de Justo Daract) dispositivos para la recarga de las baterías de autos y camionetas eléctricas. Son 212 kilómetros con 4 estaciones para vehículos con esas características (La Cumbre, Desaguadero, Justo Daract y Terrazas del Portezuelo).

El jefe del Estado sanluiseño llegó directamente al sector del sistema integral de pesaje dinámico y tras saludar a la gente que lo esperaba, cortó las cintas albicelestes acompañado por Tomasevich, Anzulovich y un grupo de trabajadores del Ente Control de Rutas. Durante el encuentro, Rodríguez Saá estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich, y el director del Ente Control de Rutas, Nicolás Anzulovich. También, asistió el vice gobernador Carlos Ponce, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, su par de Seguridad, Diego González, y las senadoras provinciales María Angélica Torrontegui y Mabel Leyes.



Luego de los aplausos todos caminaron hasta las oficinas donde se maneja la báscula que pesa los camiones en infracción para después instalarse en la banquina norte de la autovía, a pocos metros de la estación de peaje. Allí funciona la flamante estación de monitoreo que, además de manejar las cámaras de seguridad de toda la autopista, controla las luminarias y el sistema de comunicación SOS.

Luego, Alberto se acercó hasta la estación de carga de vehículos eléctricos donde una camioneta Renault –la única marca que fabrica autos eléctricos en el país- cargaba sus baterías. El procedimiento es único en Sudamérica.



“Me asombra que tengamos esta estación de carga de vehículos eléctricos. Ahora contamos con cuatro puntos para cargar los vehículos eléctricos. El que los tenga o los use sabe que puede venir a San Luis. Nosotros hacemos y podemos soñar”, reflexionó.

“Con el centro de monitoreo sabemos todo lo que pasa y se lo transmitimos al viajero. Los hacemos sentir cuidados. Esto está hecho todo con el esfuerzo de San Luis. Cuando empezamos a hacer las autopistas y pertenecíamos al Fondo Vial Federal, Vialidad Nacional, el vínculo era que si nosotros construíamos un kilómetro de ruta, nos devolvían el dinero de ese kilómetro de ruta. Lo hicimos pero después nos decían que llegamos tarde con los documentos, que no era el momento, que nos faltaba el plano, que no teníamos el buco dental, que no teníamos el diario del año pasado. Pretextos. Todo era burocracia y bueno todo eso ahora está aún en juicio a la Nación que aún no se resuelve. Nos da bronca esta discriminación. Pero igualmente nosotros seguimos. Imagínense si la Nación nos devolviera la plata. Tapizaríamos a San Luis con autopistas”, dijo el mandatario.

“Gracias por trabajar por el progreso. Esto, en un contexto, donde estamos luchando contra el hambre, la desocupación y la indigencia. Nosotros, los puntanos estamos luchando en serio. En tres meses, bajamos los índices de la pobreza diez puntos. Es mucho, pero a la vez es poco para lo que tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos nosotros tener un plan contra la pobreza, para incluir, para buscar mejores empleos? Con un plan para estar presentes ante las necesidades de nuestro pueblo, para hacer hospitales y cuidar lo que ya tenemos. Esto es San Luis, lo tenemos que cuidar, trabajar y seguir soñando. Entre todos, todas y todes por San Luis”, reflexionó.

Luces LED en las autopistas

Casi en el final de su mensaje, Alberto anunció una obra que le permitirá a la provincia ahorrar recursos mediante una inversión. Sin dejar de iluminar las autovías sanluiseñas.

“A nosotros, tras el tarifazo de la luz, iluminar la autopista nos sale cerca de $7 millones. Tener las autopistas de la provincia iluminadas nos salía eso. Y aún pagando esa cifra miren lo que hacemos. Son 84 millones por año. ¿Entonces qué haremos? ¿No pagar la luz? Pasaremos nuestras lámparas a iluminación LED. Será la misma potencia de luz pero casi el 40 por ciento más barato. Hacer la compra de las luminarias es complicado porque no se producen en la Argentina, pero haremos la licitación y compraremos las luminarias aunque demorará un poco más de tiempo. Sin embargo, para junio del año próximo estimamos contar con todas las autopistas de la provincia iluminadas. San Luis también es luz no vamos a apagar las luminarias, pero haremos este esfuerzo”.

Combate contra la indigencia

En la despedida, tras las inauguraciones, el gobernador dejó una frase para tomarla en cuenta de cara a los próximos días: “En estos días, mañana o pasado haremos algún anuncio relacionado con la lucha contra la pobreza”, destacó ante los aplausos del público.

Fuente: ANSL