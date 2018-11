El macabro episodio, que tuvo lugar en la localidad bonaerense de Tolosa, culminó con el hombre suicidándose luego de atrincherarse 8 horas. Durante una conversación con un amigo, confesó el crimen de su hijo y posterior ataque a su pareja. Mirá los chats.

El hombre que mató este martes de una puñalada a su hijastro de 10 años e hirió de gravedad a su pareja y madre del nene de un tiro, tras lo cual permaneció atrincherado en su casa nueve horas y finalmente se suicidó, le confesó a un amigo su terrible accionar.



"Me mandé un moco. ¿Qué escuchaste??", le preguntó Juan Carlos Chirino a un amigo en una conversación por Whatsapp mientras se encontraba atrincherado en la habitación de la vivienda del barrio platense de Tolosa.

Cuando el amigo le dijo que tenía que entregarse, Chirino le contó que estaba "encerrado en una habitación" y que "afuera está el Grupo Halcón".

"Un kilombo, se me salió la cadena. Me empezó a maltratar hace un rato a la mañana y no di más, vieja (sic)”, dijo en uno de los mensajes, en relación a su mujer.



Cuando se amigo le pregunta, "¿Es verdad lo del nene?", Chirino afirma: "Sí, es verdad. No sé cómo estará".



Luego le cuenta al amigo una supuesta infidelidad de su pareja: "Esta puta de mierda le mandaba mensajes al tipo al lado mío, en la cama".



Más tarde, y ante la insistencia para que se entregue, dice: “Cuánto me toca por ésta? 25 años?. Tranquilo, necesito pensar”.

