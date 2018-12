El convenio que acordó la fuerza provincial con la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor ya generó protestas. Plantean que no puede hacerla en la ciudad capital.

A partir de ese acuerdo, desde hoy la Policía tendrá a su cargo la Verificación Técnica Vehicular en seis plantas que se abrirán en diferentes ciudades y localidades de San Luis.

Según una normativa sancionada por el Concejo deliberante de San Luis en 2016, la Policía no tiene ni jurisdicción ni competencia para efectuar el control vehicular.

Este es el segundo intento en hacerse cargo de la VTV en la ciudad de San Luis. El ex concejal Francisco Guiñazú advirtió la irregularidad al considerar que “a la autonomía municipal la están pasando por arriba”.

“Tiene algunas modificaciones en particular, una de ellas está vinculada específicamente con la revisión técnica vehicular que en la ley nacional el plazo de revisión es a partir del tercer año de antigüedad del auto y nosotros acá lo extendimos a partir del quinto año”, aseguró Guiñazú.

Advirtió que “acá hay algo que no cierra”, porque “el intendente (Enrique Ponce) debió antes reglamentar la ejecución de la revisión técnica vehicular y no lo ha hecho”. Inclusive sostuvo que “tácitamente quedó promulgada, porque el intendente no la vetó”.

Fundamentó que por eso en la ciudad de San Luis “no existe dónde hacer este procedimiento”.

Otro detalle que aportó Guiñazú es que la ordenanza establece en el artículo 37 su reglamentación, pero “el intendente todavía no lo hizo”.

“La ordenanza fija las pautas y el intendente tiene que poner en marcha todo un sistema tendiente a generar esa revisión técnica vehicular, pero el intendente no lo ha hecho”, detalló.

“Es ilegal que la provincia a través de la Policía esté ejecutando una revisión técnica vehicular que esté divorciada de la norma que lo autoriza, que es la ordenanza de 2016”, expresó.

Fuente: EL Chorrillero