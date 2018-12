Su pequeño dueño tiene disminución visual y lo necesita para guiarse. Ayer por la tarde lo encontraron en una casa del 900 Viviendas de la ciudad de Villa Mercedes

A las 19:30 se disiparon los momentos de angustia que vivía la familia Novillo desde hace dos días. Fue cuando Débora, la mamá de Gabriel, apareció con "Draco", tras 48 horas de búsqueda. Así se dio por finalizada la campaña que sus vecinos del barrio Obras Sanitarias habían iniciado por las redes sociales. El hallazgo del cachorro en un hogar del barrio 900 Viviendas desbordó de alegría al pequeño de 2 años por una simple razón: es su perro lazarillo.

"Draco" es un ovejero alemán. Hace siete meses llegó a la vivienda de los Novillo con un propósito: cuidar de Gabriel. El niño nació con cataratas congénitas, lo que le imposibilitó ver hasta hace un tiempo. Por suerte, sus papás pudieron operarlo y de a poco, su visión se aclara. Tras la cirugía, el equipo de médicos que atendió al pequeño, le aconsejó a sus tutores sumar un perro guía.

"Mi ahijado lo necesita para vivir. Lo llama y no lo encuentra, es muy triste", dijo por la mañana Johana Amaya. La madrina del niño contó que la disminución visual que padece su ahijado también la ha ocasionado un retraso en su crecimiento, por lo que recién está comenzando a caminar.

"Draco lo ayudó a pararse solo. Mi ahijado aprendió a caminar agarrado del cuello de su mascota. El perro lo cuida mucho, no deja que nadie lo toque. Cuando van caminando uno al lado del otro, su mascota lo guía para que no se cruce a la calle o que se choque algo", señaló Amaya con la voz entrecortada.

El perro desapareció el domingo cerca de las 18. Durante ese tiempo la familia creía que a "Draco" se lo llevaron. "El perro suele estar en el patio del frente. Tenemos rejas, pero a veces entra y sale por ahí, aunque jamás se va de casa. El fin de semana nos fuimos a lo de mi mamá y cuando volvimos, ya no estaba. Para nosotros alguien lo levantó", contó la mamá de Gabriel cuando todo era incertidumbre.

Tras la publicación en Facebook, comenzaron a llegar mensajes con posibles lugares en donde podría estar el ovejero alemán. "Nos llamaron para decirnos que lo vieron por el centro, por las 500 Viviendas, en diferentes lugares. Pero cuando fuimos a buscarlo, no encontramos nada. Hace unas horas (por ayer a la siesta) me llegó un mensaje a Facebook de una señora diciéndome que un perro similar a 'Draco' la había seguido, pero que no tenía celular para contactarla. Esperamos que sea él", dijo esperanzada.

La madrina de Gabriel añadió que también se sumó la Policía. "Ayer (por lunes), nos dijeron que estaba en los barrios nuevos y que dos chicos lo llevaban. Le avisamos a la Policía, pero tampoco dieron con ellos", manifestó.

"Draco" tiene una identificación, en sus orejas lleva una marca verde. "Habíamos planeado ponerle un chip, pero lamentablemente aún no podemos. Sería mucho más fácil encontrarlo", lamentó Débora.

La difusión en las redes sociales del número telefónico de Gabriela dio sus frutos. La familia que lo tenía y había visto la publicación la llamó. Desesperada, ella agarró el auto y fue a buscarlo al 900 Viviendas, que está entre diez y quince cuadras del Obras Sanitarias. "Acabo de entrar con 'Draco' a casa de nuevo. Voy a compartir en las redes que lo hemos encontrado", dijo exultante la mujer mientras no dejaba de agradecer a todos los que colaboraron en hallarlo. Aunque el más agradecido era su hijo Gabriel, el inseparable amigo del cachorro.

Fuente: El Diario de la República