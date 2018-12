Desde la empresa Latin Resources dieron a conocer un supuesto “Tratado de Paz Comunitaria” con la comunidad de San Francisco y Río Gómez, para poder realizar explotación minera en esa zona. Los vecinos autoconvocados de la localidad lo negaron.

Según la empresa australiana “firmaron un acuerdo social y ambiental con las comunidades de San Francisco y Río Gómez en la Provincia de San Luis. Este acuerdo, también denominado “Tratado de Paz Comunitaria”, declara y confirma el interés de la comunidad en participar y apoyar activamente el desarrollo de una industria minera local sustentable basada en los conocidos depósitos de la localidad pertenecientes a LRS conocidos como Géminis y Don Gregorio”.

Sin embargo, los vecinos autoconvocados de San Francisco salieron a desmentir esa información y exigen reunirse con el intendente y concejales de la localidad para aclarar la situación.

Carlos Camargo, vecino de San Francisco, habló con Radio Universidad y manifestó que la empresa hace lobby con esta publicación invitando a inversionistas y mostrando que la comunidad está contenta con la explotación. “Ninguno de los vecinos de San Francisco está de acuerdo con la explotación de litio y la posible contaminación de nuestros ríos”, señaló.

Latin Resources señala que “tras este relevante acuerdo, LRS proseguirá las discusiones con el Gobierno de San Luis en orden a firmar junto a él un Memorándum de Entendimiento (MDE) a favor de la compañía, que le permita establecer los criterios para desarrollar la industria de Litio en la Provincia, incluyendo la posible manufacturación de baterías y otros productos asociados”.

Los riesgos de la extracción de Litio

Los principales impactos ambientales de la extracción de litio no difieren de la extracción de otros minerales: consumo y contaminación de agua, impactos en el paisaje, introducción de caminos de exploración en ecosistemas sensibles, instalación de infraestructura, impacto en la flora y fauna de la actividad industrial donde antes no la había, generación de residuos sólidos y químicos, etc.

El litio reacciona con el vapor de agua, con el nitrógeno, el oxígeno y en el aire. Cuando entra en contacto con el ambiente y su superficie forma carbonato de litio, hidróxido de litio y nitrato de litio. Entre ellos el hidróxido de litio es particularmente peligroso debido a su potencialidad extremadamente corrosiva, debiéndose prestar especial atención a su impacto en organismos acuáticos.

En el proceso de producción se presenta un potencial peligro en cuanto a que las sustancias pueden contaminar las aguas subterráneas, reservas de agua potable para comunidades. Algunas alternativas para minimizar el riesgo de este tipo de contaminación es la producción con aguas ya contaminadas o no aptas para consumo humano.

Fuente: La Posta de San Luis