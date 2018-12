Con un promedio de 9,25, Florencia Ledesma Candas, se convirtió en la primera alumna con capacidad en alcanzar los honores en una escuela pública.

Florencia Ledesma Candas (18) estudia en la Escuela Normal “Juan Pascual Pringles” y el próximo miércoles recibirá la bandera en el Auditorio Mauricio López.



Alejandra Quinteros, rectora de la institución comentó: “Es la primera vez que en la institución una alumna con síndrome down llega a la Bandera Argentina y creería que también es la primera vez que sucede en la provincia”.



Más allá de conseguir el mérito por sus notas, la joven obtuvo todas las distinciones. Fue la más votada para la bandera por sus compañeros y profesores, no tuvo inasistencias en el año y reúne una cantidad de características que “enorgullecen a la escuela”.



Sus padres, Mónica Candas, docente, y Esteban Ledezma, comerciante, señalan que el enterarse de que iban a tener una hija con síndrome de down, la familia se unió para educarla “con amor y sin barreras para que no sintiera en ningún momento que era alguien especial o diferente, sino igual a todos”.



La rectora también agregó que el logro de la joven demuestra una efectividad en el plan de inclusión educativa que se desarrolla en la escuela. En este sentido contó que “no fue fácil” el proceso, en particular porque los contenidos y las metodologías se transforman y de este modo los docentes trabajan aportando un plus de predisposición.



“La Flor es un ser impresionantemente genial, es muy querida y en su proceso aprendimos mucho. Su logro simboliza doble orgullo, por ella y por los docentes que han puesto mucho a lo desarrollado”, sostuvo.



Ahora la niña, próxima abanderada se prepara para el acto de cambio de banderas. Según adelantó la rectora, ha preparado unas emotivas palabras.



Fuente: La Noticia en San Luis