Aprovechando que estaba la prensa por la zona, el hombre expuso la violencia con la que fue tratado por policías dentro de un banco.

En la mañana de ayer, una fuerte discusión entre tres policías y un hombre en la esquina de Lavalle y Tucumán, en Villa Mercedes, llamó la atención de la prensa que se encontraba por la zona.



La discusión empezó cuando un cliente del banco aseguró ser maltratado por uniformados. Según su versión, estaba en el interior del edificio de la empresa cuando un efectivo se acercó y le ordenó que guardara el celular ya que no se pueden utilizar en los bancos.



El hombre dio cuenta que minutos antes el mismo policía que le pidió que dejara de usar el teléfono, estaba utilizando el suyo dentro de su horario laboral y que no era el único que lo estaba usando: “Usted debe dar el ejemplo”, le dijo.



Esa frase fue la que desencadeno que el policía comenzara a maltratar al cliente. Este último le pidió que se identificara para realizar la denuncia en fiscalía por “abuso de autoridad”, lo que hizo que el oficial se enfurezca más, afirmó el hombre.



Luego apareció el gerente del banco, quien llamó al policía a su oficina, mientras el hombre terminaba de hacer sus trámites. Al salir de la institución se encuentra con que el uniformado estaba acompañado de un patrullero y dos compañeros.



El cliente relata que al salir los policías le piden que se identifique y al sacar su billetera para mostrarle los documentos uno de ellos le torció el brazo y lo tiró contra el patrullero. Agregando: “Yo tengo tres operaciones de columna, no puedo hacer ningún mal movimiento, tengo cáncer de medula”, “El maltrato de estos policías es increíble, yo reconozco que escuche un audio, pero no soy un delincuente”.

Según el uniformado su teléfono estaba “fuera de servicio” con lo cual no estaba distraído en su actividad laboral. “¿Quién lleva en su bolsillo un celular roto?”, manifestó el cliente.



La discusión fue registrada por los medios que se encontraban en una conferencia de prensa, quienes comenzaron a grabar luego del pedido del hombre que estaba siendo detenido. El video de poco más de ocho minutos se viralizó en pocas horas.



Fuente: lanoticiasl.com