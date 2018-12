Ayer por la tarde recibieron el préstamo de $50.000, destinado a paliar la situación económica por la que atraviesa el país y que tanto afecta al comercio.

Durante la entrega de los cheques de $50 mil a los comerciantes y pymes de Pedernera, que se realizó en la tarde de ayer en el Complejo “Molino Fénix” de Villa Mercedes, el gobernador Alberto Rodríguez Saá afirmó que “la situación económica del país no ha mejorado. Vamos a pensar cuándo vamos a empezar a pagar, no se preocupen. Los que lo recibieron antes tampoco tienen que empezar a pagar ahora, en enero. Lo analizaremos con la ministra de Hacienda, la situación social y cómo están las cuentas de la Provincia”. Sobre el final del acto instó a los comerciantes a seguir trabajando y luchando: “No bajemos las cortinas, por favor. Sigamos peleando”, señaló.

“Sólo les pido que no bajemos las cortinas”. Así cerró el gobernador Alberto Rodríguez Saá el encuentro con los pequeños y medianos emprendedores del departamento Pedernera, que este martes por la tarde recibieron el préstamo de $50.000, destinado a paliar la situación económica por la que atraviesa el país y que tanto afecta al comercio.

“Muchas gracias por venir -dijo el primer mandatario puntano ante el auditorio del ‘Molino Fénix’ repleto de familias-, porque sé que este problema no es fácil, como tampoco aceptar este diálogo, por eso les agradezco. La situación de ustedes no me resultaría sencilla y los comprendo. Aquí está el cheque, que es de $50.000. No sé si llamarlo préstamo porque los vamos a pagar en unos meses, sin interés y si la situación mejora. Quienes ya lo recibieron aún no lo han comenzado a pagar porque no ha mejorado, pero ya dirá la ministra de Hacienda cómo está más adelante la situación social y cómo se encuentran las cuentas de la Provincia. Pero no se preocupen”.

El gobernador recalcó que “el sentido de esto se debe a que la situación social y financiera del país es mala, repercute enormemente en las fábricas, causa desempleo, pérdida de trabajo y la inflación nos ‘mata’. Ustedes en un momento dado compraron con el dólar a $22 y debieron reponer con un dólar de entre $36 a $40, eso es terrible. Pero vamos a los bifes”.

Seguidamente, Rodríguez Saá comenzó a hacer entrega de los 194 cheques destinados en esta oportunidad, siendo asistido por los ministros de Hacienda, Natalia Zabala Chacur, y el de Producción, Sergio Freixes, además de colaboradores de ambas carteras. Cada entrega tuvo su cuota de emotividad, con la gratitud de los comerciantes, la gran mayoría jóvenes, entre los cuales más de uno recibió el préstamo con los ojos húmedos por el panorama crítico que se les plantea ante cuentas a saldar, alquileres que pagar y mercadería que no podían reponer.

Esta ayuda económica, bautizada como “San Luis te Cuida”, se diseñó como respuesta al efecto negativo que la crisis económica nacional causó en el pequeño y mediano comerciante, lo que redundó en el creciente cierre de negocios, disminución en la cantidad de puestos de trabajo y la acumulación de deudas. Esta iniciativa se hizo efectiva el pasado 17 de septiembre, cuando en el departamento Pueyrredón durante la mañana, y en Pedernera poco después, el gobernador entregó los primeros 1.900 cheques del mismo valor, tras lo cual también había dicho: “No es un crédito bancario, es una ayuda y ya veremos cuándo comenzamos a pagar, en cuotas sin interés y si la situación mejora”.

Tras entregar el último cheque, el estadista retomó el micrófono: “Sólo les voy a pedir algo, y no se asusten; no bajemos las cortinas, por favor, sigamos peleando”, lo que cerró la reunión con un fuerte aplauso que retumbó en el auditorio del Complejo “Molino Fénix”.

Fuente: ANSL