Durante los festejos del Empleado Público en Dupuy, el primer mandatario anunció que impulsará la construcción del Acueducto del Este, que acercará agua potable a todo el sur provincial. También adelantó que el Estado puntano desarrollará las cloacas en Buena Esperanza.

El agasajo se realizó en el Salón Municipal de Buena Esperanza, adonde llegaron trabajadores de todo el departamento en micros especialmente contratados para la ocasión.

El gobernador Rodríguez Saá llegó a las 22:00 al salón y fue recibido con aplausos por los empleados públicos.

Alberto se sentó a la mesa con el intendente de la localidad, Fernando Larroudé; el ministro de Producción, Sergio Freixes; el vicegobernador Carlos Ponce; la jefa del Programa Juventud, Julieta Ponce; el ministro de Gobierno, Eduardo Mones Ruiz; el director del Parque La Pedrera, Maximiliano Frontera, y los intendentes de Nueva Galia y Arizona, Sergio Moreira y Ariel Figueroa respectivamente.

Alberto tomó el micrófono y brindó un mensaje a la concurrencia. “Este año tomamos una nueva modalidad para este agasajo. Esta reunión, esta fiesta, que conmemora el Día del Empleado Público, tradicionalmente se hacía en la ciudad de San Luis. Este año decidimos hacerlo por departamentos y las concurrencias son similares a la de aquí. A la gente le gustó y si ustedes están de acuerdo, la haremos todos los años de esta manera”, remarcó Alberto ante el aplauso de la gente.

Rodríguez Saá hizo dos anuncios relacionados a obras públicas a desarrollar en el sur sanluiseño el año próximo: “No sé cómo me dejo convencer tan fácil. Estaba conversando con los intendentes de las localidades que componen al departamento Dupuy durante la cena, y me convencieron de la necesidad de pensar y tal vez lo iniciemos el año próximo de construir el Acueducto del Este para traer agua potable a todos los pueblos del sur. Y también cloacas para Buena Esperanza. Me convencieron, pero para ello tenemos que trabajar”, adelantó.

Sobre el final, Alberto levantó su copa y brindó por cada uno de los trabajadores estatales de Dupuy. “Brindemos por lo mejor para ustedes, que en esta Navidad y Año Nuevo estemos unidos, que se cumplan todos sus sueños. Tengamos mucha esperanza para el año que viene. Yo les aseguro que San Luis cada vez será mejor. Pido algo especial para estas fiestas: pido para que detectemos los casos de pobreza y lo solucionemos. Que todos los chicos de San Luis, y ojalá de Argentina, se vayan a dormir con la panza llena. Sepamos que cuando la panza no está llena, duele. ¡Brindo por la felicidad de todos ustedes. Viva el sur puntano y la provincia de San Luis!”, remarcó.

