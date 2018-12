Serán de $20.000 por auto y se otorgarán a sus propietarios. Los requisitos son mínimos y los beneficiarios podrán devolver el monto en 10 cuotas sin interés de $2.000.

La convocatoria abarca a todos los taxis y remises de la provincia. Las inscripciones comienzan este viernes, desde las 9:30, en el Trinquete de Pelota a Paleta. Luego continuarán por Villa Mercedes, Merlo y el interior sanluiseño.

Con el propósito de aliviar la situación económica que atraviesa el sector, el Gobierno de San Luis lanzó este miércoles la línea de créditos blandos “San Luis en Movimiento” dirigida a los taxistas y remiseros de toda la provincia. Los préstamos son de $20.000 por auto y se otorgarán a los propietarios. Aquéllos que lo tomen podrán devolver el dinero en 10 cuotas, sin interés, de $2.000 por mes, y comenzarán a abonarlo del 1º al 10 de febrero de 2019.

Las primeras inscripciones comenzarán este viernes a partir de las 9:30 en el Trinquete de Pelota a Paleta, en la zona sur de la ciudad capital, y luego continuarán el sábado en Villa Mercedes. Este jueves por la mañana, en el Molino Fénix, se realizará una reunión con las asociaciones que nuclean a los remiseros de esa ciudad. Después será el turno de Merlo y se extenderá hasta al interior provincial.

El lanzamiento del préstamo es una respuesta del Estado sanluiseño a los pedidos que hizo el sector, a raíz de la baja productividad que padecen y el incremento de repuestos e insumos del automotor.

La presentación de la línea crediticia se desarrolló este miércoles, tras un último encuentro que mantuvieron los dirigentes de distintas asociaciones que nuclean a propietarios de taxis y el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz. El encuentro se desarrolló en Terrazas del Portezuelo. El ministro estuvo acompañado por el jefe del Área Transporte, Edgar Devia, y el jefe del Subprograma Supervisión del Sistema de Transporte, Lucas Sosa.

Los aspirantes al crédito deberán firmar una declaración jurada donde se consigna si es persona humana o jurídica, nombre, CUIT, domicilio, localidad, departamento, teléfono y correo electrónico.

“Nos parece una muy buena iniciativa del Gobierno de la Provincia, porque por la situación económica que vive el país es una ayuda para nosotros. De ese modo podremos mantener las unidades y dar un mejor servicio. Los requisitos son muy fáciles de cumplir porque consisten en la documentación del auto, la habilitación del taxi, tarjeta verde, seguros y la libreta de inspección municipal”, destacó el titular de la Asociación de Conductores de Taxis (ACOTAX), Emiliano Benítez.

“Nosotros habíamos solicitado una ayuda al Gobierno porque la situación económica por la que atraviesa el sector es mala. Se encarecen los repuestos y el mantenimiento cada vez se pone más difícil. El monto del préstamo es una ayuda porque hay muchos compañeros con problemas económicos, o que chocaron o quieren cambiar las cubiertas del vehículo, y es un insumo muy caro. Por eso esto es una ayuda”, agregó el dirigente.

“Nosotros no tenemos conocimiento de que en otra parte del país un gobierno de otra provincia les ayude a los taxistas. En San Luis lo dan y es una ayuda importante”, añadió Benítez, cuya asociación cuenta con 215 socios integrada por propietarios y algunos choferes.

“Es importante para el sector porque atraviesa por una crisis grande. Tenemos un desfasaje del 45% en insumos y repuestos. El trabajo bajó un 35% y eso se siente mucho. Es una ayuda más que será muy bien recibida por el sector”, sostuvo el presidente de la Asociación de Titulares de Taxis, Jorge Fernández.

“Actualmente hay en la ciudad capital unos 1.289 taxis habilitados. Este crédito blando es una ayuda para pasar estos meses venideros, pero los taxistas estamos muy mal. Este año no aumentamos la tarifa y estamos absorbiendo nosotros todos los costos. El país está en malas condiciones y nosotros también lo sufrimos. Algunos tomarán el crédito, otros no, cada uno sabrá. Pero sin dudas es una ayuda importante porque no sólo el combustible sino también los neumáticos se incrementaron mucho”, agregó el directivo.

Mones Ruiz: “Queremos que la ayuda llegue a todos los taxistas”

Tras la reunión con los integrantes de las asociaciones de taxis, el ministro de Gobierno, Justicia y Culto opinó sobre el alcance de la línea de créditos y el espíritu que persigue.

“Cuando el gobernador entregaba los cheques de la línea de créditos a comerciantes ‘San Luis te Cuida’, hubo muchos taxistas que le habían planteado porqué no estaban incluidos. El gobernador analizó la situación del sector, habló con la ministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur para ver la disposición de fondos, y decidió implementar esta línea de créditos blandos. Está destinada a taxistas y remiseros de toda la provincia. Serán créditos sin interés de 20.000 pesos por vehículo. La idea es otorgar rápido los préstamos para que les lleguen antes de fin de año”, expresó el funcionario.

“En esta reunión que tuvimos con los taxistas decidimos lanzar la línea crediticia y este jueves nos reuniremos con los dirigentes de las asociaciones de Villa Mercedes. Aquí fue una reunión muy positiva. Lo único que les pedimos a los taxistas es que les llegue a todos y que presenten la documentación requerida, que es muy simple. Creo que en general, en un concierto de crisis generalizada que sufre la República Argentina, que incluyamos a un sector muy dinámico como los taxis es muy bueno. Sobre todo porque enero y febrero son meses difíciles para ellos. Este viernes ya recibiremos la documentación en la ciudad capital. Será en el Trinquete de Pelota. Todo el Ministerio atenderá a los taxistas”, destacó Mones Ruiz.

Requisitos

La documentación para acceder al Plan debe ser presentada en original y copia, esta última será entrada para formalizar el pedido.

Persona humana

– Fotocopia de D.N.I. (de ambos lados)

– Habilitación Municipal o Licencia para Taxis o Remis al día

– Cédula de identificación del vehículo

– Título del Automotor

– Póliza y comprobante de pago de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, y Responsabilidad Civil a Personas Transportadas

Persona jurídica

– Fotocopia del Acto Constitutivo y/o Estatuto

– Habilitación municipal o licencia para taxis al día

– Cédula de identificación del vehículo

– Título del Automotor

– Póliza comprobante de pago de seguro de responsabilidad civil y daños a terceros, y responsabilidad civil a personas transportadas.

Durante el día de la entrega del crédito los interesados deberán presentar:

Garantía solicitada: pagaré sin protesto a favor de la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis.

Formalización de préstamo: suscripción por parte del beneficiario de un contrato de mutuo con la Caja Social y Financiera de la Provincia de San Luis.

