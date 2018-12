Sucedió en el Urquiza. Otras pasajeras insistieron hasta que lograron que las borre y luego lo obligaron a bajar.

Un hombre fotografió a una chica en una formación del tren Urquiza y, al ser escrachado por los pasajeros, se ofendió, se negó a borrar las fotos y hasta simuló un infarto. Finalmente, tras mucho discutir, un policía logró hacerlo bajar del tren.

Fueron casi 10 minutos de discusión y el nivel llegó a ser tan tenso que un policía apareció para intentar calmar la situación. Todo comenzó cuando algunas pasajeras que viajaban en el tren descubrieron que el hombre le estaba sacando fotos a una chica a escondidas. Entonces las mujeres reaccionaron y comenzaron a escracharlo. Lo filmaron con un celular mientras le exigieron que borrara las imágenes y pelearon hasta que lograron su objetivo.

Lo del hombre fue un papelón. Se negó, se encaprichó como un chico sin reconocer su actitud machista y desagradable.

"No sé usar el celular", argumentó el acosador en un principio, a lo que le retrucaron: "No se notó cuando le sacaste las fotos". Luego el hombre quiso justificar su actitud diciendo: “Está en bolas”. Esa frase provocó la ira de los testigos de turno y todos comenzaron a gritarle y a decirle que no importaba lo que ella tenía puesto.

Para peor, cuando le exigieron que se retirara del tren volvió a negarse. Se enfrentó al policía que le insistía para que se viajara sin recurrir a la violencia y hasta simuló un infarto.

Suena increíble pero el nefasto protagonista de esta historia hizo fuerza para que el policía (que se cansó de pedirle amablemente que se bajara) no pudiera levantarlo de su asiento. Fue entonces que vio que no podía evitarlo y simuló un desmayo, lo que provocó más bronca al instante.

La tensión se mantuvo y algunos hombres, cansados del tema, también se sumaron al pedido de que el polémico personaje se fuera del tren. Pero siguió negándose. "No me voy a bajar, pegame un tiro", provocó al oficial de policía. Pero llegó un momento en el que ya todo el vagón lo insultaba y a regañadientes aceptó descender del vehículo.

Fuente: Clarin