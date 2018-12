La actriz relató cómo fueron los momentos previos y el post del ataque sexual del protagonista de “Patito Feo”.

La actriz Thelma Fardin amplió su relato y contó detalles sobre la gira que hizo en 2009 con el elenco de "Patito Feo", que terminó con un presunto ataque sexual de Juan Darthés, por entonces protagonista de la tira infantil. En una entrevista con Página 12, repitió que el actor abusó de ella en la habitación de un hotel en Nicaragua, habló de las escenas de acoso en los días posteriores y mencionó un cuadro de depresión en su vuelta al país.

"En el final de la gira de Patito Feo, en Nicaragua, llegamos del estadio y el hotel estaba colapsado... Para irme a mi habitación subo por las escaleras de servicio. Atrás mío viene este hombre. Yo dormía sola. Cuando quiero entrar a mi cuarto la tarjeta estaba desmagnetizada. Él me dijo: '¿Por qué no llamás desde mi habitación y que te suban una tarjeta?'. Yo estoy haciendo esa llamada y me empieza a besar el cuello desde atrás. Me quedé completamente paralizada. Él me agarra la mano, me da vuelta, me hace que lo toque, me muestra que estaba erecto y me dice: 'Mirá cómo me ponés'", relató la joven actriz, hoy de 26 años, en la entrevista que le hizo la periodista Luciana Peker.

Luego, agregó los detalles más escalofriantes: "Él me tira en la cama. Me corre el short. Me practica sexo oral. Yo le digo que no, le digo que no y su nombre. El sigue y me toca. Me mete los dedos. Y en ese momento le digo: 'Tus hijos tienen mi edad'. Después descubro que es algo muy propio de las víctimas pensar en lo que el victimario no piensa. Y pensar que no puede estar pasando. Y él, sin embargo, se sube arriba mío y me penetra".

Thelma dijo que pudo escapar gracias a que un empleado del hotel golpeó la puerta, tras lo cual se encerró en su cuarto. "Me metí en mi habitación a bañarme un rato largo. No entendía. Era una nena. Salía completamente de lo que podía manejar. Yo tuve que googlear cuántos años tenía en ese momento (45 años) porque para mí era un señor. Podía ser mi papá".

Sin embargo, las escenas de acoso continuaron los días posteriores. "Él me miraba. Yo no soportaba la mirada que me generaba mucha opresión. Enseguida empieza a llamarme por teléfono y me decía: 'Vení a mi habitación'. Yo le decía que no, de ninguna manera y cortaba. 'Decime qué tenés puesto'". Y sobre la mañana siguiente, continuó: "Él les decía a los chicos 'No pude dormir, estuve toda la noche al palo'. Y me miraba como con una complicidad que no existía".

Incluso Thelma denunció que el actor le prometía trabajo: "Él se me acerca y me dice: 'A vos nunca te va a faltar trabajo'. Si yo accedía él me iba a garantizar trabajo y mi trabajo iba a estar supeditado a mis servicios sexuales y no a mi talento".

Poco tiempo después de la gira, ya en Argentina, la joven actriz contó un fuerte cuadro postraumático que vivió: "A los dos meses me empezó a cosquillear toda la cara y no podía parar de llorar y llorar. Mi mamá me llevó a una guardia porque estaba muy asustada. En la guardia me reconocen y me dicen: 'No, esta chica está muy estresada por todo lo que vivió'. Ellos se referían al éxito y yo estuve como dos meses tirada en el sillón de mi casa viendo películas, me dejé, me abandoné, con jogging y remera, no me gustaba mi cuerpo".

Fuente: Clarín