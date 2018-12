Sacaron a flote un libro de 2016 en el que, entre otras cosas, habla de la sensualidad de su hija cuando duerme.

"Noche de verano, hace calor, mucho calor. Lina duerme tirada boca abajo en su cama. Tiene puesto un shorcito del pijama, rosa y con agujeritos, y una musculosa blanca con un estampado de flores. Su cuerpecito, tan frágil como fibroso, se retuerce con una sensualidad y una inocencia tan delicadamente brutales que me dan ganas de acariciarla y besarla por todos lados", reza el primer párrafo de "Incesto sentido", uno de los escritos de Pablo Marchetti, pareja de Victoria Donda, en un texto de 2011 publicado en un libro publicado en 2016.

Hoy, con las denuncias de las actrices argentinas y los casos de abuso, los usuarios de redes sociales empezaron a escrachar a Marchetti y sacaron a la luz los escritos, incómodos como el nombre del libro llamado "Pensamientos incómodos". Habla de su hija que hoy roza los 16 años, ya que es papá de tres chicos, uno con Donda.

"Debería darme cuenta de que mis pensamientos no sólo son incómodos: también están mucho más podridos que esa basura que todos los días saco en una bolsa de plástico para delicia de un montón de pobres", asegura en otro párrafo en escritor

"Decía que acaricio y beso a Lina todo lo que puedo. En realidad, acaricio y beso (y abrazo, y me excito, y muero de amor) todo lo que ella me deja, pero también todo lo que yo creo que es conveniente. Porque aquí hay que poner ", afirma sobre su nena de 9 años, a la que mira mientras duerme.

“Lina, no te podés bañar más con papito”, sigue el escrito. "Me acuerdo cuánto me dolió tener que decirle eso a mi hija. Lina tenía cinco años y no me gustó nada tener que hacerle esa propuesta. ¡Si la pasábamos tan bien los dos en la bañera llena! Pero bueno, qué se le iba a hacer, ya estaba, no daba para más. Recuerdo que se lo comenté a un par de amigas y me dijeron que era una bestia, que no podía seguir metiéndome en la bañera con mi hija, los dos en bolas, cuerpos desnudos y mojados rozándose, que era una barbaridad"

Las redes sociales explotaron.

Fuente: Los Andes