Los médicos quedaron perplejos. Paul Wood es un hombre creyente y no tiene dudas de que su recuperación fue “obra de Dios”.

Un tumor cerebral maligno desapareció justo antes de que el paciente iniciara un tratamiento. Para él es un “milagro” que le dio una segunda oportunidad de vida. Para los sorprendidos médicos de California, Estados Unidos, se trata de un misterio.

Paul Wood, un hombre creyente de la ciudad Lodi, contó lo que para él fue una “milagrosa” recuperación. Hace un tiempo, notó que algo no estaba bien con su salud. "Tenía dolores de cabeza constantes”, dijo a CBS Sacramento y agregó que el padecimiento llegó a impedirle “caminar por el pasillo sin aferrarme a las paredes".

Fue entonces cuando Paul recurrió al médico. Fue así que lo remitieron a un neurocirujano en San Francisco. Al principio, en el hospital pensaron que se trataba de una hemorragia cerebral, pero los radiólogos descubrieron signos de tumor.

Los médicos le informaron que tenía que operarse. Muy nervioso Paul pidió a sus amigos en las redes sociales que oraran por él. "Mi teléfono explotó, mi Facebook era oración tras oración, en toda California", contó.

El día antes de la cirugía, la operación fue cancelada porque el tumor había desaparecido. Para Paul “es un milagro” que ocurrió gracias a su fe y a las oraciones de sus amistades. “Es así como Dios lo planeó”, afirmó.

En su Facebook, Paul publicó la tomografía que le hicieron en julio en el hospital y escribió: "Si no crees en Dios y crees que no hace milagros, explica esto. El tumor desapareció y los médicos no puede explicarlo, están de acuerdo en que se trata de un milagro".

Efectivamente, según el medio local, los médicos aseguraron que no pueden explicar cómo desapareció el tumor. "Hacemos pruebas y tenemos tecnología médica y tratamos de llegar a una conclusión, pero a veces suceden cosas que no podemos explicar", señaló el doctor Richard Yee.

Según RT, los especialistas le pidieron a Paul que se ofrezca como voluntario para participar en investigaciones sobre su caso.

Fuente: TN