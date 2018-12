Juan Zúñiga enseña en su casa, aunque sueña con trabajar en una escuela. Tiene el título de profesor de Matemáticas y Física.

Recibido como profesor de Matemáticas y Física en el Instituto Terciario de Yrigoyen, ubicado en la localidad salteña con el mismo nombre, Juan Zúñiga sueña con trabajar en una escuela aunque, mientras tanto, enseña desde su casa. El joven nació sin el desarrollo completo de sus brazos hace 37 años, lo que no impidió que pudiera cumplir cuanta meta se propusiera.

“Cuando quise entrar a la escuela me pusieron trabas por el tema de mi discapacidad, pero mi tema era mi discapacidad de los brazos, mentalmente estaba bien”, recuerda. Gracias al apoyo de sus padres, y salteando obstáculos en su aprendizaje que se fueron presentando en el camino, “Yayo” —como le dice cariñosamente su entorno cercano— pudo finalizar exitosamente la escuela y posteriormente sus estudios, para recibir el título de profesor.

Actualmente, Zúñiga prepara alumnos de manera particular desde su hogar, aunque su verdadero sueño es integrar una escuela, donde pueda transmitir sus conocimientos a los niños en el aula. “Nunca pienso en lo que no tengo, Dios y la Virgen están siempre conmigo, no puedo pedir nada más”, agradece.

Fuente: Radio Mitre, El Tribuno.