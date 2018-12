Lo señaló el gobernador el sábado por la tarde, tras entregar 212 cheques a titulares de taxis y remises de Villa Mercedes. El primer mandatario puntano se reunió con periodistas en el Complejo “Molino Fénix”, ocasión en la que analizó distintos temas vinculados con la actualidad provincial y nacional.

El punto de partida fue “San Luis en Movimiento”, el plan creado recientemente para ayudar al sector de quienes trabajan con coches de alquiler, quienes acceden a un crédito de $20.000 por vehículo, similar a “San Luis te Cuida”, destinado a comerciantes, con préstamos de $50.000; ambas líneas sin intereses. El mandatario indicó que ambas acciones están diseñadas con el objetivo en común de combatir la pobreza: “Así estamos manteniendo el equilibrio económico en la provincia bastante bien. El último índice de desocupación nos dio 2,7%, eso se llama pleno empleo; más de 3 empieza a haber desempleo, ya 5 a 7 es grave, y 8 a 10 es muy grave. Hemos bajado, en un trimestre, el índice de pobreza de 27 puntos a 17. Con todos estos planes que estamos haciendo estamos combatiendo la pobreza”.

Alberto 2019

El actual gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá se refirió a la decisión de ir por la reelección en 2019, y analizó el anuncio realizado el pasado viernes en un acto multitudinario que se llevó a cabo en el parque Cuarto Centenario de la ciudad de San Luis, donde expresó: “Asumo la total conducción del movimiento peronista y la responsabilidad de llevarlo a la victoria en las elecciones del 2019”.

Al referirse al acto señalo: “Fue como una suerte de congreso en el que estuvieron presentes numerosos gremios, la CGT, diversos sectores sociales, partidos y una fuerte participación de la mayoría del Congreso del PJ, del Consejo Provincial y de los consejos departamentales del PJ, de Compromiso Federal, el PUL y los partidos que me acompañaron y me dieron la legitimidad. Me invitaron a ese encuentro, en el que hubo más de 150 discursos, y que fue como una convención, cuyo contenido fue mucho más amplio que hablar de candidaturas. Allí se apoyó lo que había hecho el Gobierno y el rumbo que se lleva, algo que fue muy lindo, sobre todo en un año con situaciones oscuras, como el nacimiento de una nueva oposición, que es algo impensado y que nunca había pasado en la provincia. Fue algo reconfortante que beneficia a todos. Es que el movimiento peronista no es algo chiquito, sino que comprende las expresiones de la sociedad que, de alguna forma, están distantes del presidente (Mauricio) Macri”. Fue en esa gran reunión donde la multitud pidió al estadista ser candidato para otro período como gobernador, lo que aceptó y fundamentó: “La verdadera democracia es hacer lo que el pueblo quiere, y yo soy demócrata”.

“Es obligación de los políticos sembrar esperanzas”

En ese punto también le solicitaron precisiones con respecto a declaraciones en las que había propuesto crear un frente opositor antes de diciembre: “Esto lo planteé porque la situación de desesperanza que existe en el pueblo argentino se acentúa este mes, con las fiestas, cuando se hacen balances, y una obligación de los políticos es sembrar esperanza. Si el presidente Macri no da esperanza, que lo haga la oposición; por eso nosotros siempre hablamos de la esperanza. El gobierno de Macri hizo promesas electorales que no se cumplieron y sobre ello se han escrito ríos de tinta. Ha puesto a CEOs en los lugares donde ellos tienen intereses, eso no puede resultar bueno y así fue. Y este año Macri dice: ‘Nos vamos al Fondo Monetario Internacional (FMI)’, lo que significa trasladar el poder de decisión a un organismo internacional, que en realidad son tres: el FMI, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos, que conforman lo que en politología se conoce como el Consenso de Washington. Entonces cede la soberanía… ¿Alguien conoce algún país emergente, como Argentina, al que la receta del FMI le haya resultado buena? La respuesta es no”.

Deuda y presupuesto

La deuda nacional hacia la Provincia fue otro de los puntos consultados, sobre lo que Rodríguez Saá ratificó: “Ya tiene liquidación hecha por San Luis, ha sido impugnada por Nación, aunque hay una parte que no lo está, por lo que hemos pedido que nos paguen, pero no atienden, nos han cortado los teléfonos. La Corte Suprema ya tiene los votos de los miembros y estamos esperando, creíamos que el fallo iba a llegar a fin de año, pero ahora aguardaremos cuando empiece el año judicial”.

En el plano local, sobre el álgido proyecto del presupuesto provincial, que sigue presentando debates, adelantó: “Nos vamos a pronunciar el próximo jueves, sobre lo que hizo Diputados, lo que hizo Senadores y esta norma tan extraña que beneficia a algunos intendentes y perjudica a otros, lo que representa un atropello al presupuesto. Posiblemente convoquemos a una reunión con los intendentes de la Provincia antes de fin de año para hablar sobre este tema”.

“El proyecto provincial no está en discusión”

El panorama político de la Provincia ostenta desde hace varios meses un enfrentamiento natural entre el oficialismo y la oposición, al que se sumó lo que Alberto Rodríguez Saá ha definido como “la nueva oposición, algo impensable, que no responde a ninguna lógica y que nunca había pasado en San Luis. Pero para que haya pelea se necesitan al menos dos, y el Gobierno no pelea, al contrario: abraza a todos los puntanos y las puntanas, a todos. Pero sinceramente no sé por qué ha pasado eso, porque no es el proyecto provincial lo que está en discusión. En Villa Mercedes no sé qué pasó, ¿qué les hice? Y me pregunto si es conmigo la cosa. Yo tengo algo que ver con las dos mil o tres mil cuadras pavimentadas realizadas en Villa Mercedes, también en este edificio del Molino Fénix, en la Calle Angosta, en el complejo de Tribunales, en la Circunvalación, en La Pedrera. Hemos hecho cosas muy lindas para Villa Mercedes; ahora vamos a inaugurar el campanario de la iglesia Nuestra Señora de la Merced; entonces me pregunto qué les pasó, qué les hemos hecho, quién se ha beneficiado con esta pelea o intento de pelea. Hay un día que se llama a elecciones. La gente tiene que votar bien; cuando eso pasa se resuelven los problemas”.

“No vamos a tener problemas”

Ante una consulta de uno de los periodistas de Horizontes Producciones acerca de las versiones que vaticinan el ingreso de San Luis en default, el gobernador rechazó de plano: “Es un sector anónimo que lo dice, pero es un disparate enorme. Sí me la entregaron en default, pero ahora no existe ninguna chance de que San Luis pueda entrar en esa situación. La Provincia está muy bien administrada y no vamos a tener problemas financieros. Este negro que está acá administra muy pero muy bien a la Provincia, no vamos a entrar en default, no hay ninguna chance de que eso suceda. Tendremos equilibrio fiscal, seguiremos combatiendo la pobreza, seguiremos incluyendo, escuchando el clamor de los comerciantes, de taxistas y remiseros, trabajaremos para que las fábricas sigan tirando humo y continuar con obras de progreso. A las 240 escuelas secundarias que hay en la provincia, desde setiembre crearemos 140 más; eso es esperanza. Hay 27.000 inscripciones de chicos de los parajes para estudiar en la Universidad de La Punta; eso es esperanza”.

Nochebuena y Navidad

Por último, sobre dónde celebraría la Nochebuena y la llegada de la Navidad, el gobernador confirmó: “Estaré en Terrazas del Portezuelo y mis invitados de honor serán los solos y solas del Plan Solidario”, despidiéndose con “mi deseo de que todos pasen unas felices fiestas con sus familias y sus seres queridos”.

Fuente: ANSL