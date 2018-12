Maycol tiene 11 años, y en esta Navidad pidió una prótesis para la rodilla de su madre que camina con mucha dificultad. La carta se difundió en las redes sociales, y acaparó la atención de todos a tal punto que la operación finalmente se concretará el 10 de enero.

Maycol Fanizante, de apenas once años, le escribió junto a sus primos la carta a Papá Noel a pedido de su abuela. Pero lo que llamó la atención de todos los internautas es que dejó de lado las pretensiones típicas de la edad para darle lugar a un deseo muy especial: le pidió una prótesis ortopédica para su madre, Laura, quien sufre de las complicaciones cotidianas de caminar con cierta dificultad.

“En esta navidad tan esperada, te pido con todo mi corazón que no me traigas nada de nada, ni regalos, ni golosinas, ni pan dulce, ni juguetes, ni garrapiñadas”, decía la carta de Maycol.

“Papá Noel: que la cures a mi mamita a ella traele la prótesis que necesita para volver a caminar, es una prótesis para su rodilla, ya que quiero una mamá que pueda ir al baño, cambiarse, hacerme mi comida, que nunca más use la silla de ruedas. Por favor Papá Noel no te olvides, yo me voy a portar bien te lo juro”, escribió Maycol, quien arregla bicicletas, juega al rugby y le gusta la jineteada.

Laura sufre de artritis reumatoida desde hace 10 años. Debe someterse a una operación y además, seguir un tratamiento específico difícil de costear debido a su situación económica.

“Esto es algo impresionante, le agradezco a las personas que nos llamaron desde Ushuaia y Río Gallegos para preguntarme sobre lo que necesitaba. También desde Buenos Aires, un traumatólogo se comunicó por la prótesis”, indicó Laura.

Finalmente, luego de la difusión que arribó a los canales de aire de Buenos Aires, Maycol obtuvo su deseo navideño: el intendente Carlos Linares lo visitó en su casa y se comprometió con la familia a garantizar la operación.

Ahora, Maycol juega con su bicicleta arreglada con una rueda más grande que la otra y puede pedir finalmente su deseo, como cualquier chico de la edad, para esta navidad: “Me gustaría que Papá Noel me regale una bicicleta”.

