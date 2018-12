El primer mandatario provincial firmó el decreto de adjudicación e inicio de obra para la construcción del Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” que se erigirá frente a la Autopista de las Serranías Puntanas.

En un acto lleno de emociones, Alberto rubricó los documentos que dieron inicio a las tareas que estarán a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) sanluiseñas Semisa, Green SA y Lumma SA. Cientos de personas participaron del acto en el que se destacaron invitados especiales relacionados al ámbito sanitario. La inversión total que hará el Gobierno puntano será de $7.099.623.643 millones. Se trata de la obra pública más importante en la historia de San Luis y la más grande que se emprende en el país. La inauguración del edificio y su puesta en funcionamiento están previstas para marzo de 2020. “Con esta obra nosotros estamos ingresando en un ámbito tan sensible como la salud pública, en lo que se conoce como la revolución de la inteligencia, de la ciencia y de la técnica; del mundo digital y de la robótica. No quiero exagerar, pero me dicen que es la obra más grande de Argentina. No existe un hospital gratuito y público con 400 camas y 16 quirófanos. Las puntanas y los puntanos atenderán a los puntanos que lo necesiten. Estamos engendrando un tiempo nuevo, abrazando lo más avanzado de la humanidad con algo tan sensible como la salud pública. Sintamos que estamos sembrando esperanza, necesitamos tener fe y esperanza porque mañana va a ser mejor”, dijo emocionado y muy entusiasmado el gobernador.

La ceremonia comenzó poco antes de las 21:00 con la llegada del jefe del Estado puntano al ala este de Terrazas del Portezuelo, donde fue recibido con aplausos por la gente y los invitados especiales. El lugar fue elegido especialmente porque da de frente a los terrenos donde se construirá el gran centro médico.

Tras la afectuosa bienvenida, un video que emitieron tres pantallas gigantes destacó momentos del acto de colocación de la piedra fundamental, el pasado 16 de octubre, en el que remarcaron que el predio será de 32 hectáreas, contará con 52.000 metros cuadrados en su edificio con 4 plantas, capacidad de 400 camas y un total de 16 quirófanos. “Tenemos que hacer lo que nos enseñó Ramón Carrilo”, expresó Rodríguez Saá en el audiovisual.

Luego, el locutor oficial invitó al gobernador a firmar el decreto 6.707 correspondiente a la adjudicación de la obra civil y equipamiento del hospital y a la firma del contrato de inicio de las tareas para la UTE. Eran las 21:04 cuando Alberto estampó su firma en el papel junto al ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Felipe Tomasevich, y el representante de las tres compañías constructoras, Daniel Griotti. La emoción fue notoria no sólo entre el mandatario, sus funcionarios y los empresarios, también entre la gente.

“Algo nuevo que estamos engendrando, firmamos y enseguida veremos las máquinas en el nuevo sitio donde estará este emprendimiento maravilloso. Es una obra que tiene un valor económico, quizás el más alto que haya invertido la Provincia en su historia. En términos nominales sin dudas es así. Y también en términos comparativos. Pero esta obra quiero que la interpretemos de la siguiente manera. Cuando estaba sentado en los despachos nacionales para hablar sobre la deuda que la Nación tiene con nosotros me preguntaron qué pensábamos hacer con la plata. Les conté, entre otros, el sueño de esta obra. Y encontré la siguiente respuesta, que es para darse cuenta de cómo nos miran a veces. E inclusive para ver cómo nos miran también adentro de San Luis. ‘¿Pero cómo harán una obra de un hospital tan grande en una provincia tan chica? ¿Cómo harán una obra de 400 camas y 16 quirófanos si San Luis necesita mucho menos?’. Bueno, contesté yo, porque nosotros tenemos derecho a ingresar a la ciencia y la técnica, tenemos derecho a contar con un polo regional para que cualquier argentino pueda venir a nuestro hospital. ¿Por qué tiene que ser sólo Buenos Aires y no San Luis?. Ésa es la mirada del poder central. Ellos me preguntaron ¿por qué no se hace esa obra en otro lado?. Bueno, no sé por qué no la hacen las otras provincias. Es algo que no debo responder yo. Sí puedo dar respuesta de por qué hacemos esta obra”, reveló Alberto.

“Otros dicen que es el Hospital Central es una construcción exagerada. Pero esta obra tiene una importancia enorme porque estamos engendrando algo nuevo, con mucha certeza de lo que hacemos. Dentro de un plan, de una estrategia. Con este hospital estamos ingresando en algo tan sensible, como la salud pública, en lo que se conoce como la revolución de la inteligencia, de la ciencia y de la técnica, del mundo digital, de la robótica y con enormes esfuerzos y capacitaciones”, agregó.

