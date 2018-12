El presidente de la empresa Transpuntano confirmó que solicitaron el procedimiento preventivo de crisis debido a la quita de subsidios.

En conferencia de prensa el ingeniero Carlos Ponce anunció que el pasado 11 de noviembre se hizo el pedido administrativo, ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tratando de no generar pánico interno con los empleados, Ponce aclaro, que esto no significa que la firma se encuentre concursada o al límite económico, si no, que es para evitar llegar a situaciones extremas.

De darse a lugar esta solicitud, Transpuntano podría reducir su funcionamiento en un 30%, afectando directamente a los empleados.

¿Qué es el procedimiento preventivo de crisis? El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), artículos 98 y subsiguientes de la ley 24013, fue establecido en los '90 con la intención de que hubiera un ámbito distinto al Concurso Preventivo o Quiebra, donde se pudiera conversar entre las partes alguna forma de continuar con la empresa sin que hubiera despidos masivos y cierres de establecimientos. Esto implicaba que las partes (empresa y sindicato), se reunieran en el Ministerio de Trabajo y formularan propuestas para seguir adelante. Esta propuesta debía ser homologada por el ministerio y se continuaba con la empresa y el trabajo.

Fuente: Radio Popular