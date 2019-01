No pudo hacer el trámite porque su ropa no se ajustaba al "código de vestimenta" e hizo la denuncia en el INADI. "Te parece que venga la gente desnuda", dijo una de las empleadas.

Lo que le pasó a Florencia en la Jefatura de la Policía de San Luis es del siglo pasado. No la dejaron entrar por la ropa que tenía puesta y, según las autoridades, no se ajustaba al "código de vestimenta".

La chica se acercó hasta la seccional para hacer los trámites para renovar el registro. En ese momento la temperatura en la provincia de San Luis llegaba a los 40 grados. Y como hacía tanto calor decidió ponerse un vestido y sandalias; sin saber que iba a ser discriminada por su vestimenta.

"Te parece que venga la gente desnuda a hacer un trámite", le dijo una de las empleadas a Florencia cuando preguntó por qué no la podía atender.

"No puedo creer lo que me pasó. Hacía tanto calor que uno se viste para estar un poco fresco. Pero para los policías y civiles que trabajan en el lugar mi vestimenta era inapropiada. Además, me dijeron que a las iglesias uno no entra así vestido", relató la víctima en diálogo con TN y La Gente.

El cartel que está pegado en el escritorio de mesa de entradas dice: "Prohibido el ingreso a toda persona (policía y/o civil) con vestimenta inapropiada". Y detalla la ropa que no se puede usar: "Short, pollera corta, musculosa, gorra, ojotas". Y escrito a mano agregan: "Pollera, bermuda, crocks (sic), pantalón corto".

Pero Florencia no fue la única discriminada. Mientras ella estaba en el lugar pudo grabar a un hombre con bermudas que se acercaba a la mesa de entradas a preguntar algo y lo mandaron a leer el cartel que está pegado en el escritorio. Como no lo atendieron, se dio media vuelta y se fue.

Fuente: TN