Un movimiento que defiende la aceptación del vello corporal en las mujeres en Reino Unido comenzó la campaña januhairy (juego de palabras que en inglés mezcla “enero” y “peludo”) y llama a no depilarse durante todo el mes para desafiar el tabú social.

La idea fue de una estudiante de 21 años llamada Laura Jackson, quien cursa arte dramático de la universidad de Exeter: “La aceptación del vello en la mujer es aún un predicamento, se nos muestra seguras con las piernas lisas, las cejas arregladas, las axilas depiladas, como si el verdadero pelo de nuestro cuerpo fuera feo y desagradable”.

“Estamos tan acostumbradas a depilarnos el cuerpo que nos sentimos extrañas con nuestro verdadero yo”, argumentó.

Jackson contó que se dejó de depilar mientras preparaba un largo monólogo sobre la mujer en la sociedad moderna durante mayo. “Algunas partes para mí fueron difíciles y otras me hicieron abrir los ojos sobre el tabú del pelo corporal de una mujer”, reveló.

Luego reconoció: “Tras unas semanas, empecé a acostumbrarme y me empezó a gustar mi cabello natural, y me gustó librarme de la incómoda depilación y me sentí liberada y con más confianza en mí misma”.

También explicó que comenzó a sentir cierto rechazo en su entorno: “Me preguntaban si era una cuestión de pereza, pero no tenía nada que ver con eso”. En ese sentido agregó: “Entonces me di cuenta de que aún nos queda mucho para poder aceptarnos los unos a los otros de una forma plena y real”.

“No es una campaña de ira en contra de la gente que no ve el vello corporal como algo normal, sino un proyecto para todo el mundo para saber más sobre visión de uno mismo y de los demás”, advirtió Laura, quien también abrió cuentas en Twitter, Instagram y Facebook con el logo son unas piernas peludas cruzadas.